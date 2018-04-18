晶片電阻再掀漲價風 風華高科再喊漲

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）晶片電阻再掀漲價風。中國大陸媒體報導，風華高科部分片式電阻調價，漲幅約25%到30%。之前已有多家廠商宣布調漲電阻元件價格。



中國大陸媒體報導，風華高科日前發布調價通知，指出近半年來國際大宗商品及貴金屬價格持續上漲，人工成本逐年增加，公司營運成本壓力進一步加重，因此部分片式電阻價格調漲，在目前銷售價格基礎上調升25%到30%，具體以報價單為準，從16日起執行。



這是風華高科今年第2次調漲電阻價格，之前在2月5日起部分片式電阻價格調升7%到13%。



晶片電阻漲價風起雲湧。厚聲集團旗下中國大陸公司今年也兩度公告調升部分電阻產品售價，最近一次從4月1日起調升25%到30%。先前公告2月1日起部分封裝晶片電阻和所有規格Array晶片電阻，售價調升15%到20%。



此外，奇力新旗下旺詮3月5日起調升部分厚膜電阻單價25%以上。國巨集團今年度也已兩度調漲晶片電阻價格。中國大陸日前報導，光頡也公告調整部分封裝貼片電阻及排阻售價。



市場人士指出，目前汽車電子、工業規格等應用晶片電阻供不應求，平均安全庫存天已經低於30天；加上消費電子終端需求仍持續拉升，使得廠商晶片電阻安全庫存天數持續下滑，晶片電阻供應狀況更加緊俏。



市場人士指出，特定大廠晶片電阻安全庫存天數已經下降到35天到36天左右，缺貨狀況可能持續到下半年。



從廠商布局來看，法人表示，包括奇力新旗下旺詮、厚聲、麗智等晶片電阻廠在中國大陸昆山設廠，這3家每月產能粗估超過500億顆，全球電阻器每月供應量約3600億顆，全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等。（編輯：李信寬）1070418