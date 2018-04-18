王文淵憂心能源政策 經長：找時間拜會說明

經濟部長沈榮津（圖）18日在立法院表示，工總新任理事長王文淵關心台灣在能源轉型上電力供應穩定的問題，謝謝王文淵的關心與提醒，他會再找時間拜會王文淵進行說明。中央社記者王飛華攝 107年4月18日

（中央社記者劉冠廷台北18日電）工總新任理事長王文淵憂心政府的能源政策，對電力穩定供應有很大的風險。對此，經濟部長沈榮津今天說，他會找時間拜會王文淵進行說明，謝謝王文淵的關心，並給予提醒。



中華民國全國工業總會17日召開第11屆新任會員代表大會暨理監事改選，新任理事長王文淵在致詞時表示，政府為達到2025年「非核家園」目標，採取「以綠能取代核電、以天然氣取代燃煤發電」的政策值得商榷，基本上是違背國際能源多元化的潮流，對於電力穩定供應有很大的風險，若堅持執行將不利台灣經濟的發展。



沈榮津今天在立法院接受媒體訪問時表示，王文淵關心的就是台灣在能源轉型上，電力供應穩定的問題，而在這部分，行政院長賴清德已帶領著經濟部重新檢討，到2025年整體的供電狀況。



沈榮津說，今年比較艱苦，因為剛好面臨機組大修密度高峰期，明年以後備轉容量率約可維持10％，而往後的備用容量率，都能夠維持在15％；謝謝王文淵的關心與提醒，他會再找時間拜會王文淵，進行說明。



沈榮津也說，王文淵擔心綠能發電占比、躉購電價、燃氣機組發電占比太高會不會影響電價，這部分政府都有整體考慮，目前台灣的電價，與亞洲鄰近國家相比是偏低的，經檢視後，未來能源轉型，電價還是合理有競爭力。



此外，對於2025年非核家園燃氣、燃煤、再生能源發電占比各為50％、30％、20％，是否會調整燃氣與燃煤的配比，沈榮津說，這要先看看大家的反應如何，但維持火力發電占比80%的目標不變。（編輯：黃國倫）1070418