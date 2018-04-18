鴻海FII拚A股掛牌 傳最快5月上市

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）何時在中國大陸上海A股掛牌，備受矚目。兩名消息人士透露，FII最快可能在5月掛牌上市。對此鴻海表示不予評論。



中國證券監督管理委員會在3月8日晚間公告，第十七屆發行審核委員會2018年第41次發審委會議開會，富士康工業互聯網（首發）獲通過。



外界原先預期富士康工業互聯網「過會」後，很快就能取得上市批文。不過一名不願具名的消息人士透露，富士康工業互聯網「過會」後，需要經過約30天到60天作業天數取得上市批文，照目前的進度來看，富士康工業互聯網可能最快在5月掛牌上市。



另一名消息人士也透露，富士康工業互聯網可能在5月掛牌上市，最快5月上旬可望明朗。



至於在掛牌價部分，兩名消息人士不約而同推測，富士康工業互聯網上市發行價，每股可能落在人民幣13.8元區間。



對於上述消息，鴻海表示，公司仍處於上市前緘默期，不評論市場及媒體傳言。



鴻海於1月31日召開股東臨時會，討論通過子公司富士康工業互聯網在中國大陸上市案。2月1日富士康工業互聯網向上海證券交易所申請送件海外證券市場掛牌交易，到3月8日獲得通過，期間過程只有36天。



中國大陸媒體日前指出，富士康工業互聯網走的是「即報即審」的特殊通道，未來富士康工業互聯網市值可能達到人民幣6825億元（約合新台幣3.16兆元），將成為A股龍頭股。



根據富士康工業互聯網說明書內容，富士康工業互聯網發起人是福匠科技的全體股東，包括機器人控股和中國大陸深圳鴻富錦。富士康工業互聯網以福匠科技整體變更為股份有限公司的方式設立。



從客戶端來看，說明書揭露，富士康工業互聯網的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。



從營收來看，去年度富士康工業互聯網營收人民幣3545.43億元，比2016年2727.12億元成長30%，去年歸屬母公司業主淨利158.67億元，較2016年143.65億元成長10.45%。（編輯：蘇志宗）1070418