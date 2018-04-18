外貿熱 中經院再上修今年經濟成長至2.47%

（中央社記者陳政偉台北18日電）中經院再上修今年經濟成長率預估值到2.47%，明年為2.28%。中經院院長吳中書表示，今年上修主要受到全球經濟優於預期，對外貿易受惠；明年因基期墊高後，成長趨緩。



中華經濟研究院今天公布最新經濟預測，民國107年全年經濟成長率預測值為2.47%，上修0.2個百分點。因比較基期影響，成長率將逐季遞減，由第1季的3.08%緩降，其後各季分別為2.59%、2.18%、2.08%。



中經院也公布最新預估，對108年台灣經濟成長預測值約為2.28%，較107年的粗估值下降0.19個百分點，較今年經濟成長趨緩主因是，預估全球貿易在連續兩年年增率突破兩位數字後開始趨緩。



吳中書表示，107年全年經濟成長率雖較106年的2.86%略減0.39個百分點，但較中經院去年12月的預測上修0.2個百分點，主要因為全球經濟持續穩健攀升，較預期來的好，國內經濟成長預料也將持續受惠。



吳中書解釋，較去年減降主因是比較基期較高，以及今年不確定因素增多，導致今年成長攀升難度加大；而上修主因107年國外淨需求可望維持正向貢獻，不至於呈現負貢獻而拖累經濟成長。



至於美中貿易戰持續干擾全球經濟成長，吳中書表示，美國川普上任以來，美中關係屢屢生波，從107年3月以來更是頻頻交鋒，包括美國對進口鋼鐵及鋁分別課徵25%與10%的關稅，對中國大陸的「301 調查報告備忘錄」加徵關稅；中國大陸也公告「對美中止關稅減讓商品義務清單及加徵關稅稅率」清單等，中美貿易緊張愈趨升溫。



吳中書指出，美國受保護主義的政策方向影響，不只是對中國大陸，只要是全球國家對美國貿易順差太大，美國都要進一步針對雙方貿易關係進行新的做法，未來美國也不會只有一次的動作。（編輯：張良知）1070418