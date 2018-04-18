資訊透明 實價登錄門牌擬完整揭露

（中央社記者謝佳珍台北18日電）內政部政務次長花敬群今天表示，內政部修改地政三法，將完整揭露實價登錄成交案件門牌或地號，且買賣案件改由買賣雙方在辦理所有權移轉登記時併同申報；草案已送行政院審查。



門牌完整揭露是否影響房價？花敬群說，資訊越透明可以避免錯誤判斷，有助市場交易，但對價格漲跌沒有直接關聯。



根據內政部資料，實價登錄制度民國101年8月1日施行，截至目前已提供成交資訊203萬餘件，逾9700萬人次查詢，已成為不動產市場重要的交易參考資訊。



花敬群上午在內政部記者會表示，實價登錄施行5年多來，各界對資訊需求標準不斷提高，例如縮短申報期間、納入自售預售屋資訊等。為回應各界需求，內政部修改平均地權條例、不動產經紀業管理條例、地政士法等地政三法。



花敬群說，修正草案已送行政院，行政院預計這個月審查，4月底可能送立法院審議；至於何時通過，要視立法院審查進度。



這次修法重點包括買賣案件改由買賣雙方在辦理所有權移轉登記時併同申報、預售屋申報時機提前並將自售預售屋資訊全面納入、成交案件門牌或地號完整揭露、增訂主管機關查核權及調整罰則區分輕重。



花敬群表示，目前買賣案件實價登錄是在辦完買賣移轉登記後30天內辦理，預售屋則由代銷業者在委託代銷契約屆滿或終止後30天內將代銷建案整批申報。為了讓資訊更即時，這次修法將買賣案件提前至申請買賣移轉登記時併同辦理，揭露時間將可縮短30天；預售屋則提前到簽訂預售屋買賣契約書後30天內逐案申報，可大幅縮短揭露時間。



目前實價登錄個案資訊是採30號為區間的區段化門牌或地號提供查詢，花敬群說，現行以去識別化方式提供資訊，但民眾反映還是不清楚實價登錄的是哪間房。



他說，這次修法，在評估不至於有侵害個資，且在保護姓名、出生年月日、身分證號碼等個人資料前提下，比照英、美等資訊透明度高的國家，將成交個案的門牌或地號完整揭露。



花敬群指出，起造人或建築業者自行銷售預售屋的案件，在這次修法也全面納入實價登錄範圍，使預售屋交易資訊更加完整透明。



為提升資訊正確性，花敬群說，這次修法將買賣案件實價登錄調整由買賣雙方共同辦理，藉由買賣雙方相互勾稽，提升資訊正確性；另增訂自售預售屋者銷售前及代銷業者簽訂代銷契約後，應將預售屋銷售相關資訊報請主管機關備查，以利主管機關掌握及查核預售屋銷售行為。



花敬群指出，這次修法也將主管機關查核權提升到法律位階，未來主管機關可進一步向金融機構查核資金流向及付款證明等文件，更能確保交易資訊真實正確。



現行規定，未依期限申報或申報不實，經主管機關限期改正而未改正，處新台幣3萬元至15萬元罰鍰；屆期未改正，按次處罰。這次修法將罰則區分輕重。



內政部地政司副司長王成機指出，對於當事人屢不改正，刻意利用資訊缺乏炒作哄抬的行為，目前罰3萬元至15萬元，這次修法加重罰鍰額度，若累次處罰3次仍不改正，罰鍰金額將提高為15萬元至75萬元。對於價格及交易面積以外資訊不實，有1次限期改正免罰機會。（編輯：張良知）1070418