iPhone 8換紅色新裝 通路保守看買氣

蘋果iPhone 8系列換紅色新裝，中國大陸傳出買氣不佳，國內電信通路普遍保守看待iPhone 8紅色特別版銷量。（圖取自蘋果公司網頁www.apple.com）

（中央社記者江明晏台北18日電）蘋果iPhone 8系列換紅色新裝，中國大陸傳出買氣不佳，國內電信通路也普遍保守看待iPhone 8紅色特別版銷量，業界人士分析，規格未更新是無法刺激買氣的最大主因。



蘋果推出iPhone 8和iPhone 8 Plus（PRODUCT）RED紅色特別版，外觀以紅色玻璃搭配同色系的鋁金屬邊框，正面為黑色設計，售價也與i8、i8 plus相同維持新台幣2萬5500元、2萬8900元起，五大電信業者已公布資費方案，並在昨日貨到開賣。



然而，中國被蘋果列為首波出貨市場，不到4天通路價格已傳出降價近人民幣200元（約新台幣934元），買氣不佳。



台灣大哥大總經理鄭俊卿受訪時表示，對於市場需求量還不清楚，但聽聞在中國大陸銷量情況不好，他認為，「蘋果要光靠一個顏色扭轉情勢，有點難度」，台灣大相對持保守看法，但還要觀察後續銷售情況。



另一名不具名的通路高層分析，iPhone 8紅色特別版除顏色換成紅色外，規格與去年推出的iPhone 8系列一樣，且售價也維持相同，沒辦法大幅度刺激買氣，只有零星未換機的死忠果粉出手，預估對銷售量貢獻不大。



遠傳電信表示，iPhone 8和iPhone 8 Plus（PRODUCT）RED紅色特別版和去年iPhone 7紅色版相比，預期仍會有成長。（編輯：蘇志宗）1070418