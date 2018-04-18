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台南水情吃緊 19處抗旱井備用

發稿時間：2018/04/18 12:21

最新更新：2018/04/18 12:21

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）南部地區水情吃緊，曾文水庫蓄水率已降到10%以下，台南市政府除呼籲民眾務必節約用水，也已公告19處備用抗旱井位置，以備不時之需。

根據經濟部水利署南區水資源局的觀測資料，曾文水庫今天上午11時的蓄水量約4295萬立方公尺，蓄水率僅9.47%；相連通的烏山頭水庫蓄水量為4658萬立方公尺，兩座水庫總蓄水量不到9000萬立方公尺。供應民生用水的南化水庫今天蓄水量也僅約3414萬立方公尺，蓄水率約36%。

南水局副局長簡振源表示，前幾天雖出現些微降雨，但累積雨量不多，入水情況有限，目前針對水情變化的應變還在預期中，農業灌溉用水時程會維持下去。

簡振源表示，今年第一期作的灌溉仍以供應8天、停供8天為原則，並加強管理、節水，希望達成5月底前不進入第三階段限水的目標。

台南市政府提出「十大省水好習慣」，希望民眾力行節水。包括熱水流出前的冷水再利用、盆浴改淋浴、洗菜以盆槽代替水沖、刷牙使用漱口杯、洗臉以盆槽代替、澆花以洗菜洗米水代替、沖馬桶改用省水二段式、洗衣服改用省水流程、洗手抹肥皂及搓揉時將水龍頭關緊、洗車時用水桶代替水沖等。

台南市政府經濟發展局指出，19處抗旱水井已經備妥，位置已在去年12月底公告。未來若進入第二階段限水時，需水廠商可向經濟發展局辦理申請作業，由市府召集業者及台糖公司取水協調。（編輯：陳清芳）1070418

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