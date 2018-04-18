台灣加入CPTPP機率 經長估約6到7成

經濟部長沈榮津18日表示，台灣在第二輪加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的機率約有6、7成。（中央社檔案照片）
（中央社記者劉冠廷台北18日電）民主進步黨立委高志鵬今天詢問台灣在第二輪加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的機率有多大？經濟部長沈榮津表示，「現在約有6、7成」。
美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，由日本帶領剩下11個成員國完成CPTPP（又稱TPP11）談判，上個月在智利簽署，目前各個國家正進行自身內部法律程序的階段，尚未生效。台灣也正積極為加入第二輪談判做努力。
立法院經濟委員會今天審查商標法、專利法、著作權法部分條文修正案，為加入CPTPP做準備。高志鵬詢問列席備詢的沈榮津，台灣能夠在第二輪加入CPTPP的機率有多大？
沈榮津先是表示他會努力，但高志鵬接著說，立法院都全面配合，快變成立法局了，「你叫我們修什麼，我們就修什麼」，所以到底加入CPTPP的機率有多大？沈榮津回說，「現在約有6、7成」。
對於美國總統川普要求官員研究美重新加入TPP談判的可能，高志鵬也問，若美國重新加入TPP，這對於台灣要加入CPTPP是加分還是減分？沈榮津說，應該是加分。
此外，經濟部國際貿易局副局長徐大衛在會中表示，樂觀預估CPTPP在明年上半年將正式生效實施，實施後才會對第二輪申請資格明確界定，待條件定出後才能申請，目前最主要的工作是先把自己準備好。（編輯：林淑媛）1070418
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