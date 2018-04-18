特斯拉Model 3量產傳進展 概念股漲跌互見

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）特斯拉（Tesla）電動車Model 3量產傳進展。外媒報導，特斯拉規劃6月底前單週Model 3量產可到6000台。台股相關概念股午盤漲跌互見。



國外媒體網站Electrek報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在給內部員工一封信中表示，Model 3產線暫時停工提升自動化產能，快速朝向每週量產6000台目標前進，預計6月底每周量產可到6000台，將透過24小時連續不間斷生產落實目標。



報導引述馬斯克信件內容指出，Model 3電動車已經連續3週達到週量產2000台以上的階段性成果。



法人指出，台廠包括富田電機、和大、世德、貿聯-KY、台達電、群創、江申、乙盛-KY、建準、美磊等，持續深耕電動車布局。



和大今天午盤走堅，來到131元，漲3.56%；江申來到81.6元，小跌0.37%，世德來到79.6元，跌1%。



法人表示，和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈；江申透過轉投資中國大陸廣州恩梯恩裕隆，供貨傳動軸產品，切入特斯拉新款電動車供應鏈。



世德持續布局電動車應用，預期今年電動車占世德整體業績比重，可落在7.5%到8%之間，世德持續搭上特斯拉新款Model 3供應鏈。（編輯：黃國倫）1070418