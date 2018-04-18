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實價登錄 有個案不申報遭罰300多萬

發稿時間：2018/04/18 13:54

最新更新：2018/04/18 13:54

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（中央社記者謝佳珍台北18日電）實價登錄民國101年8月實施以來，根據內政部統計，有900多筆開罰案例，其中位於台北市信義路5段的籃球場，當年因不願申報土地交易價格，曾遭罰16次，合計新台幣300多萬元。

現行不動產交易實價登錄規定，未依期限申報或申報不實，經主管機關限期改正而未改正，處新台幣3萬元至15萬元罰鍰；屆期未改正，按次處罰。

不願具名的內政部官員上午受訪表示，實價登錄實施以來，共開罰900多筆，其中600多筆為逾期申報，300多筆為申報資料錯誤等。

內政部官員指出，地政士或仲介業者具申報義務，過去曾發生逾期申報、價格申報錯誤等情形，負責裁罰的縣市政府通常會視實際狀況，要求限期改正。

官員透露，位於台北市信義路5段、台北世貿中心對面的籃球場，當年在土地交易完成後，因為建商與地主不願揭露買賣價格，要求地政士不要申報，遭罰16次，罰鍰300多萬元後才申報。根據實價登錄揭露資訊，每坪價格從新台幣800萬元到1100萬元不等。

至於交易價格申報錯誤的案例，內政部官員表示，納骨塔買賣雖然不用申報，但新北市淡水區有600多件納骨塔交易個案涉及土地持分轉讓，依規定必須申報，卻都以公告現值申報，涉嫌低報遭罰。（編輯：李信寬）1070418

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