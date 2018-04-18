華碩砸千萬設電競旗艦店 台灣業績看增3成

電腦品牌廠華碩旗下ROG Store電競旗艦體驗館18日開幕，除同步展售ROG玩家共和國旗下產品，也設置5對5的玩家對戰區和玩家交流區。中央社記者吳家豪攝 107年4月18日

（中央社記者吳家豪台北18日電）電腦品牌廠華碩斥資新台幣千萬元打造的ROG Store電競旗艦體驗館今天開幕，並發表新款電競筆電、電競桌機與電競顯示器，看好今年台灣電競業績將年增3成。



華碩旗下電競品牌「ROG玩家共和國」以CYBERPUNK（數位龐克）為設計主題，將原本位於台北三創數位生活園區一樓的ROG Store體驗店重新改裝，除同步展售ROG玩家共和國旗下產品，也設置5對5的玩家對戰區和交流區，將開放各大專院校資訊系、電競社等相關科系及社團免費租借場地。



華碩聯合科技副總經理廖逸翔受訪表示，華碩從2017年起在台北三創數位生活園區設置ROG Store體驗店，去年8月決定重新改裝，經過10次改版設計才定案，包含裝潢、租金共斥資千萬元；若反應不錯，未來可望在中南部增設。



廖逸翔說，華碩台灣電競業績去年成長超過2成，今年在電競旗艦體驗館及新產品帶動下，台灣電競業績可望較去年成長3成。



華碩今天也在台灣發表全新ROG Zephyrus M電競筆電、Strix GL12電競桌機、Swift PG27UQ電競顯示器等一系列產品，搶攻台灣電競市場。



華碩聯合科技產品處長陳怡君指出，今年第1季受到開學時間較晚和農曆年節較晚影響，台灣筆電買氣從1、2月遞延到3月；觀察台灣整體電競筆電出貨第1季成長約10%，華碩表現與整體市場相近。



陳怡君說，今年第1季華碩ROG電競產品台灣業績年增約10%，由於第8代英特爾處理器機種4月上市，舊款第7代英特爾處理器機種同步降價，看好今年第2季華碩ROG電競產品台灣業績將年增40%。（編輯：蘇志宗）1070418



