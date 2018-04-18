/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 史瓦濟蘭吳茂昆管中閔林子偉
>rss

華碩砸千萬設電競旗艦店 台灣業績看增3成

發稿時間：2018/04/18 15:12

最新更新：2018/04/18 15:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
電腦品牌廠華碩旗下ROG Store電競旗艦體驗館18日開幕，除同步展售ROG玩家共和國旗下產品，也設置5對5的玩家對戰區和玩家交流區。中央社記者吳家豪攝　107年4月18日電腦品牌廠華碩旗下ROG Store電競旗艦體驗館18日開幕，除同步展售ROG玩家共和國旗下產品，也設置5對5的玩家對戰區和玩家交流區。中央社記者吳家豪攝　107年4月18日

（中央社記者吳家豪台北18日電）電腦品牌廠華碩斥資新台幣千萬元打造的ROG Store電競旗艦體驗館今天開幕，並發表新款電競筆電、電競桌機與電競顯示器，看好今年台灣電競業績將年增3成。

華碩旗下電競品牌「ROG玩家共和國」以CYBERPUNK（數位龐克）為設計主題，將原本位於台北三創數位生活園區一樓的ROG Store體驗店重新改裝，除同步展售ROG玩家共和國旗下產品，也設置5對5的玩家對戰區和交流區，將開放各大專院校資訊系、電競社等相關科系及社團免費租借場地。

華碩聯合科技副總經理廖逸翔受訪表示，華碩從2017年起在台北三創數位生活園區設置ROG Store體驗店，去年8月決定重新改裝，經過10次改版設計才定案，包含裝潢、租金共斥資千萬元；若反應不錯，未來可望在中南部增設。

廖逸翔說，華碩台灣電競業績去年成長超過2成，今年在電競旗艦體驗館及新產品帶動下，台灣電競業績可望較去年成長3成。

華碩今天也在台灣發表全新ROG Zephyrus M電競筆電、Strix GL12電競桌機、Swift PG27UQ電競顯示器等一系列產品，搶攻台灣電競市場。

華碩聯合科技產品處長陳怡君指出，今年第1季受到開學時間較晚和農曆年節較晚影響，台灣筆電買氣從1、2月遞延到3月；觀察台灣整體電競筆電出貨第1季成長約10%，華碩表現與整體市場相近。

陳怡君說，今年第1季華碩ROG電競產品台灣業績年增約10%，由於第8代英特爾處理器機種4月上市，舊款第7代英特爾處理器機種同步降價，看好今年第2季華碩ROG電競產品台灣業績將年增40%。（編輯：蘇志宗）1070418

電腦品牌廠華碩旗下ROG Store電競旗艦體驗館18日舉辦開幕剪綵儀式，打造為玩家專屬訓練基地。中央社記者吳家豪攝　107年4月18日電腦品牌廠華碩旗下ROG Store電競旗艦體驗館18日舉辦開幕剪綵儀式，打造為玩家專屬訓練基地。中央社記者吳家豪攝　107年4月18日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP