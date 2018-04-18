實價登錄擬揭露門牌 房仲：個資安全應注意

（中央社記者韋樞台北18日電）內政部擬修改地政三法，完整揭露實價登錄成交案件門牌或地號，買賣案件改由買賣雙方併同辦理所有權移轉登記時申報。房仲表示，此舉有助房價透明化，但門牌揭露宜注意個資安全。



內政部政務次長花敬群今天在記者會中表示，這次修法重點包括買賣案件改由買賣雙方在辦理所有權移轉登記時併同申報、預售屋申報時機提前並將自售預售屋資訊全面納入、成交案件門牌或地號完整揭露、增訂主管機關查核權及調整罰則區分輕重。



不過，門牌完整揭露是否影響房價？花敬群說，資訊越透明可以避免錯誤判斷，有助市場交易，但對價格漲跌沒有直接關聯。



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這次實價登錄進化後，價格資訊呈現可以更「快速與容易辨識」。一方面揭露速度快，也可減少民間透過坪數屋齡等條件，去推斷是哪間與哪戶的時間與錯誤率。



至於預售案揭露部分，曾敬德提醒，過去香港曾傳出豪宅案有假買賣案件的價格揭露，若要推動到簽訂買賣契約30日內申報，對於買賣案件的真實性政府應要有查核的機制。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，未來全面揭露後將對房價透明化有更大幫助，不容易有炒作問題，房價可以回歸市場機制，不過對於某些在意隱私的屋主可能會有微詞，需要時間去克服。



徐佳馨說，針對公布門牌的做法，建議政府以個資考量為前提，避免有心人士透過其他公開資料比對知悉屋主身分，造成民眾困擾。



她解釋，若房屋買賣屬個人登記，至多在謄本上顯示姓氏，但若是企業或法人，則會顯示全名，有心人會去以經濟部的工商登記資料來勾稽比對找出企業或法人背後究竟是誰在買，反而會影響個資安全。



過去曾發生大額交易後，地主遭歹徒利用謄本查詢資料後進行勒索，因此她建議在個資的保護及上億元的大額交易後，人身安全應該是修法過程須予以重視的部分。（編輯：張良知）1070418