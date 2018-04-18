環評未來式 環保署規劃責任回歸經濟部

（中央社記者田裕斌台北18日電）企業對於現行環評制度頗有微詞，環保署長李應元今天表示，未來規劃環評的責任將陸續回歸各事業主管機關，希望在環保觀念普及下，環評程序在10年內，在經濟部就可完成。



深澳電廠在環評過程中頻頻傳出爭議，企業界也有建議，三三會副理事長許勝雄就認為，環評結果應該作為行政部門施政的參考，並應將參與官員的比重從現行的1/3提高至1/2；三三會顧問陳龍吉更建議，環評不應該具有投資計畫的否決權。



李應元回應，環評委員會的組成結構在環評法中有明確規定，要調整需要修法，不過環保署的態度也樂見將環評的責任回歸各事業主管機關，在社會已能普遍將環保觀念作為普世價值下，環評程序可以在經濟部內就完成，且外界也不會有球員兼裁判的疑慮。



針對深澳電廠的問題，李應元則指出，未來還會找第三方單位按國際標準再做一次模式模擬，且深澳電廠在規劃時就針對氮、硫及懸浮微粒有嚴格規範，內部預估，就算未來整體發電量增加，空污也將再降低30%以上。



李應元表示，如果可以，沒有人希望再建燃煤電廠，但就產業需求而言，現在就是做不到，不過深澳電廠將是台灣最後1座新建的燃煤電廠；李應元也說，降低污染也需要產業政策的配合，低耗能的高端服務業一樣能創造收入、就業，高耗能的石化、鋼鐵等產業未來持續要調整。



李應元也呼籲，產業界針對空污、水污防制的設備錢不要省，例如日月光過去雖然在高雄造成污染，但在改善設備後，現在廢水都已回收再利用，不但節能而且減碳，畢竟佔空污3成以上的1400萬汽機車污染源相當分散，占空污來源27%至31%的工業大煙囪，常常是眾矢之的的焦點。（編輯：楊凱翔）1070418