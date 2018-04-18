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Facebook培訓計畫開跑 強化數位行銷

發稿時間：2018/04/18 16:08

最新更新：2018/04/18 16:36

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Facebook與中華民國對外貿易發展協會攜手推出Made by Taiwan培訓計畫，首場培訓課程18日登場，貿協副秘書長王熙蒙（右4）與Facebook台灣香港總經理余怡慧（左4）也到場參與課程。中央社記者廖禹揚攝 107年4月18日Facebook與中華民國對外貿易發展協會攜手推出Made by Taiwan培訓計畫，首場培訓課程18日登場，貿協副秘書長王熙蒙（右4）與Facebook台灣香港總經理余怡慧（左4）也到場參與課程。中央社記者廖禹揚攝 107年4月18日

（中央社記者廖禹揚台北18日電）社群媒體巨擘Facebook與貿協攜手推出Made by Taiwan計畫，協助業者應用Facebook數據分析不同消費族群的行為模式，抓住全球商機，今年預計培養1000名數位行銷人才。

Made by Taiwan計畫是Facebook（臉書）繼南韓之後第二個培訓計畫，首場培訓今天在台北國際會議中心登場，由Facebook新加坡公司的專家來台開講，吸引逾400名業者到場；根據中華民國對外貿易發展協會提供資料，上半年3場課程報名人數約達千人，已達到貿協與Facebook當初設定目標，目前雙方已投入下半年課程初步規劃。

Facebook台灣香港總經理余怡慧於課程開始前致詞指出，全球約有7000萬家企業在Facebook上創建粉絲專頁，並有逾6600萬人透過社群網站連結到一個以上的台灣企業，顯示社群網站在企業開拓國際市場上可扮演重要角色。

貿協副秘書長王熙蒙表示，中小企業在財務、能量上有所侷限，面對已開始產生質變的國際市場拓銷，除了傳統的實體拓銷外，更需要網路上的加值服務，透過網路可縮短距離、即時溝通，展示產品方式也更加多元；而社群網站則打破媒體界線，結合所有行銷傳播方式，在社群網站上進行跨境貿易也成為新興趨勢。

王熙蒙以新南向政策瞄準的東南亞市場為例，他說，泰國、馬來西亞及新加坡在社群網站上進行網購的比例高於全球平均，但使用Facebook的方式可能不像台灣人很習慣直接連結下單，而是較常使用私訊逐一詢問，才會放心下單，這類消費行為模式都能透過社群網站的數據分析了解。

王熙蒙也說，東南亞整體網路滲透率還不到6成，但正在快速成長中，未來商機不可小覷。（編輯：林興盟）1070418

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