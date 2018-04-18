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漢翔零組件歐美通吃 無懼美中貿易戰

發稿時間：2018/04/18 16:57

最新更新：2018/04/18 16:57

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（中央社記者韋樞台北18日電）漢翔航空今天舉行法說會，對於美中貿易戰中國對美國製造的客機加稅，漢翔有可能會受惠轉單效益，因為中國不論維持美國客機訂單或轉向歐洲，漢翔均會承接零組件製造生產。

中國為反制美國的貿易威脅，宣布將對美加稅，其中包括空載重量超過1萬5000公斤，但不超過4萬5000公斤的飛機。漢翔總經理林南助表示，較老式的波音737NG系列剛好落入此一範圍，但新款的737MAX系列則因載重量較大而影響不大。

林南助指出，目前中國本身國產客機C919還沒完成適航認證，若對美國客機加稅勢必影響波音公司的訂單，客機需求最可能移轉給歐洲的空中巴士公司，但此舉將導致中國過於倚賴歐洲市場，恐非大陸所樂見。

至於美中貿易戰對漢翔未來接單的影響，林南助說，貿易戰下無贏家，但漢翔不論對波音公司和空巴公司的組件業務量差不多，未來萬一貿易戰真的發生，漢翔「有可能」會多接到一些訂單。

不過林南助強調，貿易戰的變化超級快，可能檯面上和檯面所做的事都不一樣，漢翔無法承諾「一定會」拿到訂單，只是不論中國維持美國訂單或轉向歐洲，公司皆會承接旗下機種的零組件生產製造；漢翔董事長廖榮鑫也說，貿易戰還要經過調查，雙方還會折衝，不見得會那麼快發生。（編輯：鄭雪文）1070418

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