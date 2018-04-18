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太陽能三合一 新日光：速向證交所申請

發稿時間：2018/04/18 17:05

最新更新：2018/04/18 17:05

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（中央社記者張建中新竹18日電）新日光與昱晶、昇陽光電3家太陽能廠合併案今天通過公平會核准，新日光董事長洪傳獻表示，後續將儘速向證交所提出合併申請，合併基準日目前維持10月1日不變。

為合力打造一家具有國際競爭力的太陽能旗艦級企業，新日光、昱晶與昇陽光電去年10月16日宣布3公司將合併，並於今年3月28日分別召開股東臨時會，決議通過合併案。

新日光與昱晶、昇陽光電合併後，新日光將為存續公司，並更名為聯合再生能源。新日光合併昱晶與昇陽光電換股比例，每1股昱晶普通股換發1.39股新日光普通股；每1股昇陽光電普通股換發1.17股新日光普通股。

新日光實收資本額新台幣101.92億元，昱晶實收資本額52.15億元，昇陽光電實收資本額37.56億元，因應合併昱晶與昇陽光電需求，新日光將發行11.64億股新股，並將額定資本額增至320億元。

繼德國與中國大陸陸續於2月20日及3月20日通過合併案反壟斷相關審查，台灣公平會今天召開委員會，認為新日光合併昱晶、昇陽光電對整體經濟的利益，大於限制競爭的不利益，因此不禁止結合。

洪傳獻表示，後續將儘速向台灣證券交易所與金管會提出合併申請，合併基準日目前維持10月1日不變。

待合併案完成後，聯合再生能源將辦理私募增資案，私募額度不超過3.8億股，將由行政院國家發展基金管理會與耀華玻璃管理委員會參與認購。聯合再生能源將由洪傳獻擔任董事長，昱晶總經理潘文輝擔任聯合再生能源總經理。

受太陽能產業不景氣，及認列多晶矽長期合約相關損失影響，新日光、昱晶及昇陽光電3公司去年營運都虧損，新日光去年歸屬母公司淨損41.54億元，每股虧損4.08元。

昱晶去年稅後淨損14.92億元，每股虧損2.93元；昇陽光電去年稅後淨損9.31億元，每股虧損2.51元。

洪傳獻說，3公司以前的商業模式不對，未來合併後營運將改以模組及系統為主，以擺脫過去備胎式電池代工的困境，希望明年營運能夠轉虧為盈。（編輯：楊凱翔）1070418

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