大潭輸電線路變更 台電：依法不需環評

（中央社記者廖禹揚台北18日電）台電擬變更大潭電廠輸電線路路徑，向環保署提出環差報告，外界質疑應重做環評，台電澄清，依照法規，未達50公里輸電線路不需做環評，針對環評委員提出應補件，會在期限內提出。



台電大潭電廠在民國103年9月通過環評，擬規劃興建3至8部裝置容量288萬瓩的燃氣複循環機組。為了輸電系統考量、避免電力集中風險，台電向環保署提出環境影響差異分析報告，計畫將原本輸電線路由內陸至龍潭變電所變更為經由濱海至林口電廠，17日送環保署審查，環評委員決議補件再審。



針對部分環評委員及媒體質疑，輸電線路變更應重做環評，台電今天澄清，依照法規，新設輸電線路未達50公里，無須辦理環評作業，而此次變更輸電線路長度約30公里，即使是新設線路，依法也不需環評。



台電發言人徐造華對中央社記者說明，台電為避免電力集中風險，多方考量後決定將大潭至龍潭變電所的345kV輸電線路改為向北輸送至林口電廠的161kV線路，不僅電壓降低，路徑也縮短，依法不需環評，因此才以辦理環差報告處理，絕無規避環評的想法。



台電表示，本次變更線路將沿台61線快速道路全線地下化埋設，路線週邊主要為工業區，避開人口稠密地區，以降低環境衝擊，且剩餘土石減少逾20萬立方公尺，而線路全長縮短，可縮短工期超過20天，並節省投資費用。



台電後續將依環差初審會議決議要求，補充輸電線路施工期間環境調查相關資料，並加強與民眾溝通，提送專案小組審查會議審查。



環評是指開發行為或政府政策可能對環境造成影響時，針對自然、社會環境以及經濟、文化、生態等可能受衝擊的程度與範圍，進行調查分析，提出管理計畫。



環差報告（環境影響差異分析報告）指的是開發單位變更原申請內容時，應就申請變更部分，重新辦理環境影響評估。（編輯：鄭雪文）1070418