美股漲勢與北韓對話消息加持 亞股收紅

（中央社香港18日綜合外電報導）由於有關貿易和敘利亞的憂慮紓解，投資人得以專注關心企業財報和樂觀數據，美國股市昨天勁揚；加上美國和北韓間對話傳出新消息，亞洲股市今天應聲收高。



法新社報導，Netflix、高盛（Goldman Sachs）和嬌生（Johnson & Johnson）等重量級公司發布的財報優於預期，帶動美股3個主要指數昨天收盤全數勁揚，這項消息為今天亞股表現帶來強大加持力。



此外，中國政府公布汽車市場開放時間表，且為擴大提供企業流動性，中國人民銀行宣布將大部分銀行的存款準備金比率下調100個基點，這兩項消息為市場增添樂觀情緒。



在美股漲勢和中國調降存準率等利多帶領下，香港和上海股市今天跟隨其他亞洲股市走揚。



恆生指數上漲221.50點或0.7%，收30284.25點，中止連續4個交易日收黑趨勢。恆生國企股指數也漲0.7%，收11986.07點。



上海綜合指數上揚24.60點或0.8%，收3091.40點。深圳綜合指數勁揚19.28點或1%，收1803.84點。



路透社報導，追蹤恆生指數能源類股的次指數今天收盤上揚1.6%，金融類股次指數收高0.91%，地產類股次指數上漲0.58%，資訊科技（IT）類股次指數上升0.55%。



雪梨股市今天收盤漲0.3%，東京股市收高1.4%，新加坡股市終場勁揚1.7%，威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達股市也全都收紅。



有消息傳出，為了替美國總統川普和北韓領導人金正恩數週後舉行的高峰會做準備，美方和北韓已進行過「最高層級討論」。首爾股市應聲收高逾1%。



華盛頓郵報（The Washington Post）也報導，川普挑選出任國務卿的美國中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo），已在本月第一個週末密訪平壤。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070418