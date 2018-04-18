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經濟部新SBIR方案 雙管齊下扶植新創

發稿時間：2018/04/18 19:40

最新更新：2018/04/18 19:40

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（中央社記者廖禹揚台北18日電）經濟部中小企業處去年推出新一代SBIR方案，其中創業型SBIR以海選方式選出60家潛力業者，除提供獎金外，還有產業出身「導師」輔導進行、修正計畫，雙管齊下扶植新創產業。

中企處今天舉辦記者會，邀集第一屆「新一代SBIR」方案獲選廠商現身說法，中企處處長吳明機表示，最近大家都對中國大陸提出的對台31項措施感到憂心，雖然台灣政府補助無法像大陸那麼大手筆，但在包括智慧財產權、產業環境及零組件取得等整體環境上，台灣創業環境還是有一定優勢，希望各界對台灣創業環境要有信心。

曾赴美唸書、並在矽谷工作過的三遞有限公司總經理盧少淳就說，矽谷就像是創業的叢林，環境開放、規則清楚，但相對來說不容易得到政府協助，必須完全靠自己打拚，回到台灣創業後，本來雖沒有申請政府補助的打算，但發現新一代SBIR還有輔導機制，透過業界專家的協助，得到不少實用的建議。

此外，三遞公司研發將3D列印應用於矽膠產品技術，有硬體零組件需求，盧少淳發現，台灣製造業資源豐富，無論什麼規格零件都能輕鬆取得，不像在美國可能等了好幾天才收到貨，結果發現規格錯誤，又得再等上好幾天，也算是台灣產業環境的優勢。

中企處從辦理SBIR計畫已邁入20年，去年開始推動新一代SBIR方案，包括創業型SBIR及創新型SBIR，其中創業型SBIR分為創意海選、創新擇優、創業拔尖等3階段，去年共收到1289件計畫申請，第一階段審查選出59件創新獎助計畫，各提供新台幣60萬元獎金，並由專家輔導發展概念，撰寫營運規劃書，申請進入第二階段者，可獲最高200萬元補助，後續將視商業化程度及是否獲創投投資等條件，篩選可進入第三階段者，並再提供最高300萬元補助。

創新型SBIR計畫則由中企處針對產業需求及政策發展方向擬定主題、徵求業者提案，中企處今年提出首個主題「擴大行動支付普及應用服務」，至4月13日已徵得28案，後續將再就5+2產業創新等範圍出題。

今年度的創業型SBIR計畫預計將在5月8日啟動，吳明機表示，今年將採取網路報名方式，以避免像去年報名踴躍，截止日來不及完成收件工作的狀況發生，相關訊息將於中企處官網、粉絲團及SBIR官網公告，有興趣的新創業者可密切關注。（編輯：楊凱翔）1070418

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