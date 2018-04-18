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太陽能新日光三合一攻系統 競爭力升級

發稿時間：2018/04/18 19:42

最新更新：2018/04/18 19:42

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（中央社記者張建中新竹18日電）新日光與昱晶、昇陽光電合併案今天通過公平會核准，3公司預計10月1日完成合併，未來將衝刺系統業務，預料將有助補強過去國內太陽能產業的不足，提升競爭力。

台灣太陽能產業發展，長期來一直以電池規模最大，總產能達10GW規模，位居全球第2大太陽能電池供應國，僅次於中國大陸。

因台灣廠商過去在模組與系統規模有限，在缺乏下游出海口的情況下，台灣太陽能電池廠長期面臨受制於大陸的窘境，新日光董事長洪傳獻形容台灣電池廠是大陸的「備胎代工」，比代工廠還不如。

為扭轉過去備胎電池代工的困境，新日光、昱晶與昇陽光電去年10月16日宣布3公司將合併，除將引進政府資金注入，並將改以模組及系統為營運重心。

新日光、昱晶及昇陽光電已於今年3月28日分別召開股東臨時會，決議通過3公司合併案，合併後新日光將為存續公司，並更名為聯合再生能源，將由洪傳獻擔任董事長。

新日光合併昱晶與昇陽光電換股比例，每1股昱晶普通股換發1.39股新日光普通股；每1股昇陽光電普通股換發1.17股新日光普通股。

繼德國與中國大陸陸續於2月20日及3月20日通過合併案反壟斷相關審查，台灣公平會今天核准新日光合併昱晶、昇陽光電，讓合併案往前邁進了一大步。

洪傳獻表示，後續將儘速向台灣證券交易所與金管會提出合併申請，合併基準日維持10月1日不變。待合併案完成後，聯合再生能源將辦理3.8億股額度內私募增資，由行政院國家發展基金管理會與耀華玻璃管理委員會參與認購。

觀察國內太陽能廠去年營運表現，除中美晶受惠旗下半導體矽晶圓廠環球晶圓業績高度成長，創下每股純益新台幣1.8元佳績，僅安集在太陽能電廠布局有成，營運得以獲利，其餘廠商全數虧損。

新日光去年歸屬母公司淨損41.54億元，每股虧損4.08元；昱晶去年稅後淨損14.92億元，每股虧損2.93元；昇陽光電去年稅後淨損9.31億元，每股虧損2.51元。

系統儼然是太陽能產業鏈中較具獲利機會的環節，聯合再生能源未來將主打模組與系統市場，不僅有助擴大電池出海口，補強國內太陽能產業供應鏈，提升整體競爭力，並有機會擺脫連年虧損的困境。（編輯：郭萍英）1070418

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