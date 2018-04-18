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總統：鼓勵台商布局全球 絕不能錯過非洲

發稿時間：2018/04/18 19:51

最新更新：2018/04/18 20:18

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總統蔡英文（後右2）訪問非洲友邦史瓦濟蘭，18日中午與非洲南部地區台商代表座談餐敘，並意見交流。中央社記者吳翊寧史瓦濟蘭攝　107年4月18日總統蔡英文（後右2）訪問非洲友邦史瓦濟蘭，18日中午與非洲南部地區台商代表座談餐敘，並意見交流。中央社記者吳翊寧史瓦濟蘭攝　107年4月18日

（中央社記者葉素萍墨巴本18日電）總統蔡英文出訪史瓦濟蘭，與台商代表座談。她以美中貿易對峙情況為例指出，政府一直推動台灣貿易與生產基地多元化發展，鼓勵台商布局全球，而布局全球絕對不能錯過非洲。

蔡總統17日到21日拜訪史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；在史瓦濟蘭停留的第二天，蔡總統行程滿檔，中午與非洲南部地區台商代表座談餐敘。

來自南非的台商代表游萬豐致歡迎詞時提到，歡迎「陳總統」；旁人連忙提醒，是「蔡總統」。

游萬豐有些不好意思，趕快改口稱蔡總統，感謝蔡總統在國政繁忙之際率團出訪，並與南部非洲的台商代表座談；今天出席台商來自莫三比克、史瓦濟蘭、南非、賴索托等國家。

蔡總統致詞時，稱與會者是「在非洲很勇敢的台商朋友們」。她說，大家在非洲不僅替自己的企業打拚，也是替台灣打拚，「謝謝各位讓台灣的影響力可以深入非洲」，這是台灣人的驕傲。

她提到，今天有多位政府機關首長也在，相信台商們都認得這幾位首長，「如果不認得的話，我們需要檢討」。

蔡總統說，安排座談會目的之一是要了解大家在非洲投資遇到的問題，以及政府可以如何幫忙解決。

她說，全球經貿環境一直在改變，「最近我們看到美中貿易對峙的狀況，所以，我們一直推動台灣貿易與生產基地的多元化發展」；在產業雙向投資與合作過程，不只企業可以強化本身競爭力，也能與世界各國建立更緊密關係，所以鼓勵台商布局全球，而布局全球絕對不能錯過非洲。

蔡總統提到，非洲基礎設施還有很大進步空間，民生用品也有廣大需求，這些是台灣企業擅長項目，這樣具有高度成長潛力的市場，值得台灣企業用心經營。

蔡總統強調，台灣企業確實應來非洲看看，政府會強化官方與非官方駐外單位的能量，繼續支持台商開拓非洲市場，台灣在非洲雖然邦交國有限，但透過非官方組織還是大有可為。

另外，她說，今天座談的另一個目的，是希望與大家分享國內經濟發展狀況，與新的投資機會，政府這2年來努力有初步成效，台灣經濟逐漸擺脫沉悶與停滯，經濟成長率連續2年成長都超過預期，去年出口總額是歷年來的次高，失業率是17年來最低，政府透過五加二計畫為產業提供升級轉型題材，今年前瞻基礎建設計畫也加速啟動，內需市場是一股拉抬的動能。

蔡總統說，政府設立招商單一窗口，一條龍為大家解決對台投資的問題，歡迎台商回來設置研發或生產據點，讓台灣的市場與人才，做為大家前進全球的後盾。(編輯：陳永昌)1070418

總統蔡英文（中）訪問非洲友邦史瓦濟蘭，18日中午與非洲南部地區台商代表座談餐敘，並交換意見。中央社記者吳翊寧史瓦濟蘭攝　107年4月18日總統蔡英文（中）訪問非洲友邦史瓦濟蘭，18日中午與非洲南部地區台商代表座談餐敘，並交換意見。中央社記者吳翊寧史瓦濟蘭攝　107年4月18日
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