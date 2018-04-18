提點子平台 持居留證者6月起可建言

（中央社記者陳政偉台北18日電）國發會公共政策網路參與平台讓民眾使用頻繁，造訪人次逾千萬，如「提點子」就計5190則提議。國發會表示，新要點修訂後，持居留證者也可參與建言，預計6月系統修正後就可上線。



民眾踴躍在「公共政策網路參與平台」提出各項施政建議，各界對參與平台的附議驗證機制是否嚴謹、能否防止網路灌票、權責機關對成案的回應措施是否完善、提案對政府施政量能是否得以擴展等議題，更加關心，並對參與平台功能是否完備提出改進意見。



國家發展委員會設置「公共政策網路參與平台」作為全民參與公共事務的管道之一，透過參與平台機制，建立政府與民間理性對談與溝通的管道。



國發會資訊管理處副處長莊明芬受訪表示，去年底至今年初分別邀請機關、專家學者、社群團體與行政院青年諮詢委員、及民眾，從使用者、觀察者及功能開發者角度，檢討現行運作方式。



莊明芬指出，國發會綜合整理各界意見後，修訂「公共政策網路參與實施要點」，在4月11日奉行政院核定。



她說，修正重點包括擴大提議者資格，開放持居留證人士也可參與建言，廣聽各界不同的聲音；修訂提議範圍，讓提議者提案之初有更清楚的依據，提升進入附議的比率。



莊明芬也說明，還有透過手機號碼進行一次性認證，除簡化認證也可降低可能重複附議的疑慮，達到類實名的目的；修訂提議回應，所有研商過程以完整公開為原則，以落實開放政府透明、參與、課責的理念。



國發會說，因為這次實施要點修正涉及資訊系統功能的調校，持居留證者參與建言及提議附議程序簡化等內容，將在6月修正系統後就會正式上線。



據國發會資料，公共政策網路參與平台截至今年3月底已超過1122萬人次造訪，累計網頁瀏覽頁數2314萬多人次。



其中以國民提議「提點子」最常為民眾使用，迄今計有5190項提議，經檢核通過的有2377則進入附議，有138項成案，成案比例為5.9%。



其中，成案後參採者計50件，如近期建立「癌症輔助治療功能性食品」的提議，若不涉及醫療效能的健康食品，衛生福利部開放各界主動申請，增加國人健康食品多樣性。另外，部分參採納入研議或現已訂有規範計28件，未參採者計48件。(編輯：陳永昌)1070418