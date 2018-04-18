最貴菜園球場出半價 房仲:供附近地主認知

（中央社記者韋樞台北18日電）北市信義區世貿一館正對面，全台最貴菜園到籃球場789.83坪土地D1，今天以35.5億元由富邦資產售予盈保發展公司。房仲說，換算每坪約449萬元，恐意在提醒周邊待整合地主認知地價。



富邦資產管理公司委託台灣金服公司公開標售位於台北世貿一館對面的4筆土地，總坪數789.83坪，標售底價新台幣35億元，每坪底價約443.13萬元。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，這塊D1曾經是全台最貴的菜園子，再變成籃球場及停車場，但並不符合最小開發積3000平方公尺，約907.5坪，得標者盈保發展股份有限公司以35.5億元得標，議價率僅1.4%，平均每坪449.46萬元，單坪僅高底價6.33萬元，和附近土地過去在房地產熱絡期動輒每坪900餘萬元相比，僅只有一半價格，行情差距不小。



徐佳馨指出，原地主富邦集團多年來從多位地主手中買下土地上千坪，大多在富邦建設名下，得標者盈保發展未來若要運用這塊地，恐仍要整合周邊土地才能達到最小開發面積的要求；而這次僅以相對低的價格標售出去，恐意在提醒周邊未整合地主對行情的認知。



她認為，以最低開發面積與未來規劃來看，這塊土地仍由富邦集團來開發持有最有效益，以容積單價換算及市場供給考量，預估未來興建豪宅，單價開價勢必逾200萬元；且根據這塊土地的地目，不見得能興建整棟豪宅，可能以整棟A級辦公樓或住商混合大樓為宜。（編輯：郭萍英）1070418