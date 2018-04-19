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IMF：全球負債創新高 美中列名最大債務國

發稿時間：2018/04/19 00:28

最新更新：2018/04/19 00:28

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天公布報告指出，全球負債創下新高，美國和中國都名列最大債務國，為全球經濟帶來風險。

IMF公布「財政監測報告」（Fiscal Monitor Report）說，各國政府赤字與負債日益增加，使得國家容易受到衝擊，而且一旦經濟衰退，也會阻礙反應的能力。

報告中指出，截至2016年，全球負債達到破紀錄的164兆美元，相當全球經濟產出的225%。中國是背後的「推動力」，包辦2007年以來所增加債務的43%。

在此同時，美國自去年12月實施全面減稅，未來3年將推升美國預算赤字達1兆美元，或國內生產毛額（GDP）的5%，並在2023年前增加國債近117%。

報告中說，不像美國，其他所有先進經濟體未來5年負債占GDP的比重預料將會適度下降。

IMF財政事務理事蓋斯巴（Vitor Gaspar）在報告發表會上表示：「沒有自滿的空間。」

「經驗顯示，成功的政府在風暴出現在地平線時，就已預先做好準備。」

報告中指出，負債比重高，將使得國家曝露在投資人變化無常的行為，他們可以要求較高的風險溢酬，而這可因經濟的負面衝擊而加劇。

報告中說，負債過多也使得經濟面臨危機時缺乏迴旋空間，以及可能拉低成長。

先進經濟體的負債飆高，已達二戰後所未見水準，超過1/3國家的負債占GDP的85%以上。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1070418

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