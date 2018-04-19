等待外資歸隊 台股有機會補漲

隨著歐美股市表現仍強、外資在台指期市場有回補跡象下，分析師表示，若外資持續歸隊，台股19日有機會出現補漲。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北19日電）台股18日由於台指期壓低結算，反彈力道受到壓抑，但隨著歐美股市表現仍強、外資在台指期市場有回補跡象下，分析師表示，若外資持續歸隊，台股有機會出現補漲。



美股在企業財報多空交雜下，呈現震盪走勢，道瓊工業指數下跌38.56點、跌幅0.16%、收在24748.07點，NASDAQ指數上漲14.14點、漲幅0.19%、收在7295.24點，S&P 500指數上漲2.25點、漲幅0.08%、收在2708.64點，費城半導體指數下跌13.94點、跌幅1.03%、收在1343.78點。



分析師表示，亞股隨著美股在18日普遍大漲，台股早盤漲幅雖有跟上，但漲勢受到台指期結算，終場僅以小漲作收，外資在現貨市場賣壓大幅降低，台指期更大舉加碼超過3500口多單，台指選擇權則出現近幾個月來少見的買權領先，顯示外資賣壓有可能告一段落。



法人指出，近期資金集中焦點落在漲價題材的矽晶圓、被動元件上，隨著上市櫃企業即將陸續公布第1季財報，基本面佳的個股將持續吸引資金青睞，台積電法說對於景氣釋出的展望，也將透露半導體族群今年業績表現走向。



分析師表示，從技術面觀察，台股半年線10778點依舊具有支撐力道，不過盤勢受到月線10912點下彎的壓力不小，需要權值股帶領向上突破，月線及季線10905點重疊處反壓較大。



歐洲股市則是在企業獲利報喜下普遍收紅，法國股市上漲26.63點、漲幅0.5%、收在5380.17點，德國股市上漲5.26點、漲幅0.04%、收在12590.83點，英國股市上漲91.29點、漲幅1.26%、收在7317.34點。(編輯：趙蔚蘭)1070419