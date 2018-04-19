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韓流台星搶手機代言 品牌行銷互尬場

發稿時間：2018/04/19 08:37

最新更新：2018/04/19 08:37

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（中央社記者江明晏台北19日電）韓星孔劉近期代言華碩ZenFone的廣告熱播，曾任ZenFone代言人的蕭敬騰轉戰大陸品牌OPPO，「犀利人妻」隋棠則將在今天替華為P20旗艦新機站台，手機品牌明星代言已成另類戰場。

華碩新一代ZenFone 5電視廣告近期熱播，孔劉一人分飾兩角，除了出演主角外，還詮釋穿著白色西裝的AI人工智慧助理，貼心辨識各種環境適合的拍攝模式。

華碩再度邀請亞洲男神孔劉出任新一代智慧型手機ASUS ZenFone 5系列台灣區代言人，預料將再掀起「歐巴」旋風並推升華碩今年手機銷量。

也曾擔任ZenFone代言人的台灣歌手蕭敬騰今年則轉戰大陸手機品牌OPPO陣營，OPPO近年在台銷量快速崛起，在台行銷預算不手軟，曾斥資贊助金馬獎與綜藝節目等。

OPPO日前公布R15將於5月在台發表，蕭敬騰主動在社群平台張貼一張R15星空紫的照片，稱是「偶的手機」，引起網友討論。OPPO也發布消息證實，蕭敬騰將加入田馥甄行列，成為OPPO代言人，替OPPO R15的登台揭幕。

手機品牌近年在台強打代言行銷戰，幾乎囊括當紅一線巨星，Sony Mobile曾找上陳柏霖、周杰倫陸續為新機站台、LG則邀楊丞琳跨刀；田馥甄、蔡依林都曾為三星Note系列代言，韓劇「來自星星的你」熱播時，三星也力邀「都教授」金秀賢助陣，今年則由劉以豪與陳意涵，首次攜手代言三星Galaxy A系列手機。

宏達電早年除了找好萊塢明星小勞勃道尼來拍廣告、日本女子團體乃木坂46代言蝴蝶機打開海外市場，多年來持續與五月天合作品牌代言，今年HTC大中華區品牌代言大使「五月天」主演的2018品牌形象廣告，以不同故事闡述在面臨生活中的現實挫折時，如何堅持夢想，獲得網友社群迴響。

華為今天將舉行P20旗艦新機上市記者會，隋棠將出席站台。華為近年力拚在地化行銷，過去就曾請來本土搖滾天王伍佰，以「徠味就是台味」為口號，用本土牌強打徠卡相機風潮。(編輯：趙蔚蘭)1070419

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