川普：我不想重返TPP

（中央社記者鄭崇生華盛頓18日專電）美國總統川普今天明確表示，「我不想重返TPP」，他傾向雙邊的貿易協定；他還明白指出，如果日本能和美國直接展開雙邊貿易協定諮商，可以討論免除對日本課徵鋼鋁關稅。



川普今天在佛州海湖莊園與日本首相安倍晉三舉行雙邊會談，兩人會後召開聯合記者會。根據英文翻譯，安倍透露，日本將與美國展開新的貿易對話，有記者問，這是否代表美日間展開洽簽雙邊貿易協定的諮商對話，或是日本就美國重返跨太平洋夥伴協定（TPP）展開對話？



川普先說，媒體報導不正確，「我不想重返TPP」，除非TPP成員國提供給美國更好的條件，讓他無法拒絕。



他還強調自己偏好雙邊協定，美國加入TPP的必要性不高。



川普說，美國希望能直接與日本達成協定，因為11個留在TPP的成員國中，有6國已和美國簽署雙邊協定，「我們可以很輕鬆和其他國家達成雙邊協定」，除非有更好條件，讓他無法拒絕，否則美國不會重返TPP。



川普提到貿易時，再強調互惠，他當著安倍的面指出，美國對日本的出口不多，日本設置很多貿易障礙，美國對日本也有很龐大的貿易逆差，而如果美國和日本能就雙邊間的新協定安排對話，可以討論日本免除課徵鋼鋁稅。



美國以貿易擴張法232條款課徵鋼鋁進口關稅，而日本作為美國的締約盟國，並未如南韓一樣得到豁免。



而安倍則低調表示，日本的鋼鋁出口沒有影響美國的國家安全，對於美日展開新一輪的貿易對談，是否代表展開雙邊自貿協定的談判，他並未回答。（編輯：紀錦玲）1070419