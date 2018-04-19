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臺北文創天空節 百萬製作徵件開跑

發稿時間：2018/04/19 09:36

最新更新：2018/04/19 10:34

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（中央社記者江明晏台北19日電）2015年誕生的「臺北文創天空創意節」，3年來徵件作品逾570件，首屆獲百萬製作費的「彡苗空間實驗」已成立工作室在兩岸接案，今年創意節徵件今天開跑，製作費最高百萬。

臺北文創公司自2013年開幕營運，將在今年5月屆滿5周年，臺北文創在母公司富邦集團和台灣大哥大助陣下，整合跨界資源，推動各項與文創相關計畫，2015年透過臺北文創基金會創辦「臺北文創天空創意節」，每年公開募集創意策展提案，協助新銳創作者實現夢想藍圖。

2015年誕生的「臺北文創天空創意節」，3年來參賽徵件作品超過570件，先後有29組創意團隊或個人入選，最具代表性的當屬2016年百萬製作費得主「彡苗空間實驗」，由樂美成、徐士閔、羅開、鄭又維4位年輕人組成的團隊，融合現代技術、材料、空間、生活哲學，打造出全台首見的大型創意鞦韆「XYZ嬉遊中」，一舉奪下百萬製作費，作品展出期間，更在社群媒體掀起一股「來去松菸盪鞦韆」旋風。

目前「彡苗空間實驗」已正式成立工作室投入商業運作，在台灣和中國大陸都有接案，客戶包括建設公司、商場、表演藝術單位等。

2018臺北文創天空創意節將在今天起至7月1日開放徵件報名，今年的徵件主題是「調調」，鼓勵年輕創作者敢於突破框架。報名組別依製作費區分為100萬組、50萬組、30萬組，每組各取一名優選，除獲得製作費外，另提供展出場地、評審諮詢指導、行銷宣傳等關鍵策展資源，還有10組「好點子獎」，入選者可各得5000元獎金。

「必應創造」執行長周佑洋、曾為張惠妹、伍佰、陳昇、羅大佑等歌壇天后天王設計唱片封面的藝術創作者李明道（AKIBO），今年兩度加入評審陣容。達達創意執行長林舜龍今年第3度擔任評審，其他評審陣容還包括水越設計創辦人周育如、和臺北文創基金會執行長劉麗惠等。（編輯：李信寬）1070419

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