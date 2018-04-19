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聯發科獲3外資喊買 目標價站穩400元

發稿時間：2018/04/19 10:19

最新更新：2018/04/19 10:19

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（中央社記者吳家豪台北19日電）IC設計廠聯發科將於27日召開法人說明會，亞系及2家美系外資看好手機動能將延續到下半年、客戶市占有望提升，維持「買進」或「加碼」評等，目標價均在400元以上。

美系外資預估，聯發科今年第2季營收將季增高十位數（high-teens）百分比、毛利率回升到30%以上，主要因為新款低成本數據機占產品比重提升；另看好聯發科兩款12奈米主流晶片獲Oppo、小米等客戶採用，有助於智慧型手機動能延續到下半年。將聯發科2018年、2019年每股盈餘（EPS）預估值均上修2%至18.82元、23.82元，維持「加碼」評等，目標價從415元升到425元。

亞系外資表示，聯發科今年第1季營收下滑，主要受到中國大陸品牌Android手機需求放緩的影響，但隨著新款智慧型手機晶片出貨放量，獲利可望改善；預估聯發科第1季毛利率與營業利益率分別為37.9%、3.4%，優於去年第4季37.4%、2.1%，第1季EPS約1.35元，重申「買進」評等及目標價415元。

另一家美系外資指出，聯發科近期宣布攜手微軟，推出支援微軟Azure Sphere解決方案的系統單晶片MT3620，顯示聯發科拓展非智慧型手機業務有成、專利組合不可小覷；且聯發科在通訊、多媒體、系統單晶片網路連線設計實力堅強，加上客戶Oppo今年10月將發表新手機R17，聯發科市占可望攀升，因此維持聯發科「加碼」評等與目標價409元。（編輯：張良知）1070419

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