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三星首季稱霸美市場 蘋果用戶忠誠度居冠

發稿時間：2018/04/19 10:39

最新更新：2018/04/19 11:12

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調查機構CIRP公布美國首季智慧型手機啟用率和忠誠度的新數據，三星智慧機啟用率占據美國市場榜首，而蘋果用戶則以高達9成的忠誠度勇冠群雄。（圖取自Pixabay圖庫）調查機構CIRP公布美國首季智慧型手機啟用率和忠誠度的新數據，三星智慧機啟用率占據美國市場榜首，而蘋果用戶則以高達9成的忠誠度勇冠群雄。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者江明晏台北19日電）調查機構CIRP公布美國首季智慧型手機啟用率和忠誠度的新數據，三星智慧機啟用率占據美國市場榜首，而蘋果用戶則以高達9成的忠誠度勇冠群雄。

國外科技網站9to5mac報導，市場研究機構CIRP數據顯示，三星是最受歡迎的智慧機品牌，占美國整體新機啟用比率達39%，蘋果以31%排名第二。值得注意的是，2017年第4季假期銷售旺季，蘋果新機啟用率高達40%以上，三星占32%，位居第二，三星在今年首季扭轉情勢，奪下市場寶座。

CIRP分析，主要受到三星與蘋果兩家品牌發布新機時間表的影響，蘋果在去年秋季發布iPhone X，三星則在首季推出新一代旗艦S9系列。

至於智慧機的忠誠度調查，CIRP研究顯示美國首季智慧機市場iPhone用戶有超過90%忠誠度的水準，是去年以來的最高水平，值得注意的是，其他品牌的忠誠度也大幅提高，在過去4個季度裡，三星、LG和Motorola產品忠誠度都提高，三星今年首季忠誠度超過70%。（編輯：李信寬）1070419

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