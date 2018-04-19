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期鎳大漲 不鏽鋼族群夠硬挺鋼鐵股

發稿時間：2018/04/19 11:01

最新更新：2018/04/19 11:01

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（中央社記者韋樞台北19日電）美國對俄羅斯經濟制裁，市場擔心貴金屬供給不順，倫敦金屬交易所(LME)金、鋁、鎳價飆升，尤其鎳價大漲7.5%，創近年以來高價。台股不鏽鋼族群聞聲大漲，帶動鋼鐵類漲1.8%。

市場擔心盛產各式金屬原料的俄羅斯進一步受制裁，倫敦金屬交易所最新3個月後交割期鋁價格大漲5.5%，每噸報2537美元，鋁價觸及6年高點。

倫敦鎳價飆升7.5%，每噸報1萬5275美元，盤中大漲12%至1萬5875美元，為2014年12月以來最高。

市場分析師表示，今年以來各式原物料行情走揚，終端產品價格平穩，如同上肥下瘦，是否可能發生通膨值得觀察。LME基本金屬近期以來上漲，今天又大漲，是否進一步刺激和國內產業息息相關的鋁與不鏽鋼價格下個月進一步調升也值得關心。

台股鋼鐵股今天受貴金屬原物料價昂，不鏽鋼族群普遍量價齊揚，不鏽鋼大廠燁聯、唐榮近月內外銷盤價呈現平高盤，5月有機會受此波原物料上漲而再開高盤；也可望帶動中下游的彰源、允強報價調升。

不鏽鋼族群中走美國通路的大成鋼今天股價開高走高，盤中最高33.65元，創下2008年中以來最高價，漲幅9.08%，成交量迅速擴大至2.2萬餘張；彰源股價也開高走高，盤中最高16.8元，為月餘以來新高價，成交量擴大到4000餘張；允強開高後收斂，盤中最高27.65元，為3個月以來新高，成交量約2500張。（編輯：李信寬）1070419

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