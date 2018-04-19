顧立雄：基本盤穩住 台灣不會缺投資金額

金管會主委顧立雄19日回應媒體提問台股是否受共軍軍演、美中貿易戰影響時，他指出台股整體基本面不錯，只要基本盤穩住，「投資金額在台灣來講又不會缺」。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北19日電）外資近期賣超台股，金管會主委顧立雄今天回應媒體提問台股是否受共軍軍演、美中貿易戰影響時，他指出台股整體基本面不錯，只要基本盤穩住，「投資金額在台灣來講又不會缺」。



金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天在立法院財政委員會，對於外資近期賣超台股等問題，原本不願多表示意見，在媒體追問下指出，今年1月累計到4月中旬，淨匯入資金還有20幾億美元。



顧立雄指出，外資賣超最近這幾天這麼多，台股沒有呈現什麼樣子波動的狀況。前天雖下挫百點，但昨天也回補了30幾點，「這代表市場對我們有信心」。



他認為，這幾天的股市還是呈現「相對穩定」的狀態。



顧立雄表示，整個上市櫃營收過去幾個月來表現亮眼，預期股利發放的金額創新高，整體股市基本面不錯，市場就是基本面好，若有外界講的一些因素難免影響外資移動，但總的來講，只要基本盤穩住，「投資金額在台灣來講又不會缺」。



隨後，顧立雄在財政委員會詢答過程答復民主進步黨籍立委余宛如質詢時表示，金管會就股市的立場，基本上是尊重市場機制。如果有非理性下跌時，會有一些措施穩定股市。外資的動態，中央銀行和金管會都會隨時關注。



對於余宛如進一步質詢，金管會如何看外資進出的動態？顧立雄說，外資在過去這幾天一直賣，但是股市並沒有產生太大的動盪，「我們還是穩住了」。（編輯：黃國倫）1070419