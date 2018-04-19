被動元件漲價風 族群強勢表態大漲

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）被動元件漲價風鼓動族群強勢表態，國巨盤中站上704元新天價，禾伸堂續站17年波段高，華新科、奇力新一度攻上漲停。



被動元件族群盤中強勢表態，其中國巨早盤翻紅走強，盤中衝破700元大關，最高來到704元，大漲6%，續創歷史新天價。禾伸堂盤中最高來到161元，大漲5.9%，續站17年波段高點。華新科盤中一度攻上漲停185.5元，再創2000年6月中旬以來波段高點。



其他被動元件類股也跟著水漲船高。奇力新盤中一度攻上漲停125元，創歷史新高價。美磊盤中最高來到85.8元，大漲7.9%，創2011年3月上旬以來波段高點。大毅也攻上漲停53.7元。日電貿盤中最高來到81.4元，也大漲8.6%，創歷史新高價。



晶片電阻再掀漲價風。其中中國大陸風華高科日前發布調價通知，部分片式電阻器價格調漲25%到30%。厚聲集團旗下中國大陸公司今年也2度公告部分電阻產品售價，最近一次從4月1日起調升25%到30%。



奇力新旗下旺詮3月5日起調升部分厚膜電阻單價25%以上。國巨集團今年度也已2度調漲晶片電阻價格。



在積層陶瓷電容（MLCC）部分，日系大廠村田製作所日前宣布部分MLCC品項項目終止停產（EOL）通知，因應全球消費性電子和車用電子需求持續增加，規劃調節老式產能，預計2020年3月底前部分MLCC品項停產。



市場揣測村田製作所轉向深耕車用電子MLCC產品，將會釋出大量的中低階MLCC市場空缺，台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠市場電子組裝代工OEM客戶轉單效應。



市場預期，被動元件會一路缺貨，部分MLCC缺貨狀況可能會延續到今年底，部分晶片電阻缺貨狀況可能持續到今年下半年。



全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等。全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本村田製作所、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。全球電感市場前3大包括日系廠商村田製作所、TDK-EPC、太陽誘電（Taiyo Yuden）。（編輯：黃國倫）1070419