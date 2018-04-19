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中美貿易戰 IEK下修製造業產值成長率

發稿時間：2018/04/19 11:45

最新更新：2018/04/19 11:45

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（中央社記者朱則瑋台北19日電）工研院產業經濟與趨勢研究中心今天預估2018年製造業產值成長率3.29%，比1月預測下修0.2個百分點，主要原因是中美貿易戰衝擊、全球貿易摩擦風險增溫，影響製造業產體表現。

工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）今天發表台灣製造業趨勢預測模型（Current Quarterly Model, EQM）預測結果，2018年製造業產值年增率3.29%，比1月預測下修0.2個百分點，產值新台幣18.9兆元。

IEK評估，主要受到5個負面因素影響，導致成長率下修，第一，中美貿易戰，雙方祭出貿易制裁措施，需慎防全球貿易及投資展望轉趨悲觀；第二，先進國家逐漸啟動貨幣政策正常化，恐擴大金融市場波動；第三，美國債務占GDP比重屢創新高，官方持續調控房市及企業融資，將壓抑生產及投資；第四，美國提高鋼鋁稅進口關稅；第五，資訊電子產品終端需求成長放緩，恐影響業者產銷表現。

IEK副組長陳志強表示，物聯網、車用電子、高速運算等新興科技應用發展，有助於資訊電子業維持生產動能，加上外部需求展望還算穩定，且全球通膨預期增溫，對整體製造業產值有推升效果，整理來說，仍是審慎樂觀。

陳志強指出，但製造業面對不確定因素，像是中美貿易衝擊等，恐造成金融市場動盪，影響消費者及企業投資信心，下半年出口成長力道有趨緩可能性，根據預測，2018製造業產值成長趨緩機率為33.5%，比1月預測上升11.2個百分點。

IEK從製造業四大業別預測產值成長率，金屬機電成長率2.1%，比上次預測下修0.32個百分點；資訊電子成長率3.47%，比上次預測下修0.49個百分點；化學工業成長率5.09%，比上次上修0.21個百分點；民生工業成長率1.95%，比上次預測上修0.09個百分點。

陳志強說，金屬機電業受到中國、美國推動基礎建設，加上中國持續去化低階鋼鐵產能，全球鋼鐵報價上漲，有利推升業者產值成長，不過，美國祭出鋼鋁新關稅措施，恐影響台灣產品外銷；資訊電子產業部分，市場預估電子終端產品出貨成長力道趨緩，影響整體產值成長率。

陳志強表示，雖然金融機電、資訊電子產業表現下修，但在化學工業及民生工業都上揚情形，化學工業受惠國際油價走強，帶動石化中間原料價格上漲，而台灣景氣溫和成長也有效帶動整體化學工業生產；民生工業部分，從行政院主計總處統計資料來看，上修民間消費成長率，加上國內消費者信心仍趨樂觀，都有利民生工業生產產銷狀況。

對於國際情勢未來不確定性，影響製造業產值成長率整體表現，IEK團隊建議，在美國主張公平貿易政策趨勢下，可能改變全球供應鏈的產業分工型態，有鑑於台灣產業扮演全球製造供應鏈的中間角色，政府應支持產業深耕關鍵零組件，像是晶圓代工、封測、IC設計、面板、機械零組件等研發，以利美國製造業回流與中國產業升級趨勢下，讓台灣產業扮演中美兩大經濟體及全球製造生態系的最佳合作夥伴。（編輯：林沂鋒）1070419

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