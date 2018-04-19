Fed褐皮書：美企業與農民擔憂中美貿易戰

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）根據美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的調查報告，儘管經濟持續成長，美國企業和農民日益擔心美國與中國貿易爭端升級，尤其物價早已因此上揚。



法新社報導，聯準會表示，美國總統川普上個月祭出高關稅後，全國各地的鋼、鋁價格攀升，部分案例甚至出現兩位數的漲幅。



聯準會的褐皮書報告顯示，儘管薪資微幅調漲因應，全美各地的企業和零售商仍一直表示很難找到技術勞工，部分案例顯示成長受阻。



12個區域聯邦準備銀行報告說，過去6週經濟呈現「微幅到溫和」的成長，展望大致樂觀，不過製造業、農業及運輸公司「表示對加徵的關稅與擬議中的關稅或其中一者感到擔憂」。



最近幾週中美口水戰愈打愈凶，使得貿易緊張升溫，最新發展是中國對美國高粱祭出關稅。這波爭端的核心在於美國指控中國限制外資、剽竊美國智慧財產權、以及金屬產能過剩。



克里夫蘭聯邦準備銀行指出，部分案例中，鋼價呈現兩位數成長，而全美各地傳出有企業囤積鋼鐵，對抗價格進一步上漲。



波士頓地區的企業表示，貿易爭端代表「風險大」，而且早已出現鋁價上漲情況。有業者說：「這些關稅措施正在扼殺美國製造業高薪就業機會，讓企業難以生存。」



達拉斯聯邦準備銀行轄區有個聯絡人說：「貿易議題繼續讓農業生產者和貸方感到緊張。」（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1070419