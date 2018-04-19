美副貿易代表就位 台盼今年召開TIFA

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）3月通過美國國會同意出任。行政院經貿談判辦公室資深談判代表蕭振榮今天表示，盼今年召開台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，目前正在跟美方討論。



美國總統川普（Donald Trump）去年1月上任後，美國副貿易代表懸缺至去年底，因此去年台美TIFA並未召開。



美中貿易衝突升溫，影響全球經貿。立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、大陸委員會、經濟部、國家發展委員會、行政院經貿談判辦公室等單位報告「美中貿易戰我國相關影響評估及因應策略」，並備質詢。



民主進步黨籍立法委員羅致政關心台美TIFA今年是否召開？蕭振榮表示，正在跟美國討論，「希望今年可以召開」；目前已在準備，也有跟美方提出希望今年可以談判。



至於台灣希望跟美方談判的議題？經濟部政務次長龔明鑫表示，主要希望談投資與貿易的問題；在投資方面，希望談雙邊投資協定，未來台美相互投資案件將越來越多，若能簽署，對雙方企業保障將更好、更完整。在貿易方面，現在有很多世界貿易糾紛或摩擦，不希望因此造成誤解。



台灣與美國自1994年簽署貿易暨投資架構協定（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA），迄今已召開10次台美TIFA會議，是台美雙方目前最重要雙邊經貿高層諮商管道。自2004年起，TIFA提高為次長級會議。



此外，羅致政也問及川普政府的戰略以及美中關係的發展狀況？外交部北美司司長陳立國表示，美國利益、美國優先是目前川普政府的大旗。他認為，美中之間的競爭大於合作，在北韓議題或是其他中方可以出力的領域，美國希望與中國合作，但在南海、經貿等議題，美中的競爭大於合作。(編輯：趙蔚蘭)1070419