/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中選會史瓦濟蘭吳茂昆麻疹

跟蹤糾纏行為 政院擬最高可處3年徒刑

>rss

美副貿易代表就位 台盼今年召開TIFA

發稿時間：2018/04/19 12:06

最新更新：2018/04/19 12:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）3月通過美國國會同意出任。行政院經貿談判辦公室資深談判代表蕭振榮今天表示，盼今年召開台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，目前正在跟美方討論。

美國總統川普（Donald Trump）去年1月上任後，美國副貿易代表懸缺至去年底，因此去年台美TIFA並未召開。

美中貿易衝突升溫，影響全球經貿。立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、大陸委員會、經濟部、國家發展委員會、行政院經貿談判辦公室等單位報告「美中貿易戰我國相關影響評估及因應策略」，並備質詢。

民主進步黨籍立法委員羅致政關心台美TIFA今年是否召開？蕭振榮表示，正在跟美國討論，「希望今年可以召開」；目前已在準備，也有跟美方提出希望今年可以談判。

至於台灣希望跟美方談判的議題？經濟部政務次長龔明鑫表示，主要希望談投資與貿易的問題；在投資方面，希望談雙邊投資協定，未來台美相互投資案件將越來越多，若能簽署，對雙方企業保障將更好、更完整。在貿易方面，現在有很多世界貿易糾紛或摩擦，不希望因此造成誤解。

台灣與美國自1994年簽署貿易暨投資架構協定（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA），迄今已召開10次台美TIFA會議，是台美雙方目前最重要雙邊經貿高層諮商管道。自2004年起，TIFA提高為次長級會議。

此外，羅致政也問及川普政府的戰略以及美中關係的發展狀況？外交部北美司司長陳立國表示，美國利益、美國優先是目前川普政府的大旗。他認為，美中之間的競爭大於合作，在北韓議題或是其他中方可以出力的領域，美國希望與中國合作，但在南海、經貿等議題，美中的競爭大於合作。(編輯：趙蔚蘭)1070419

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP