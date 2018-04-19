今年石化業產值 IEK預估年增上看6.2%

（中央社記者朱則瑋台北19日電）工研院產業經濟與趨勢研究中心今天預估，2018石化產業產值年增率將持續成長5.6%到6.2%，主要受惠全球總體經濟展望維持正向，下游暢旺，獲利穩定。



工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）根據台灣製造業趨勢預測模型（Current Quarterly Model, CQM），今天公布台灣石化產業產值年增率預測結果，年增率可望持續成長5.6%到6.2%，主要因為國際油價持續看漲，下游買氣復甦，今年石化業景氣可望維持熱度；而石油腦與下游石化產品價差仍大，也帶動石化業者獲利與附加價值上升。



IEK經理范振誠表示，石化產業以內銷為大宗，外銷則集中在中國，因此，了解台灣、中國與石化上下游產品需求變化，是掌握台灣石化產業產值預測的關鍵。



范振誠指出，石化產業雖然市場需求增溫，但仍要注意國際不確定因素，包括美中貿易戰，恐衝擊石化產品出口中國市場；國內石化業者受到環評與空污法規範，恐加速海外投資腳步；美國頁岩氣進料的乙烯廠陸續完工，導致美國乙烯價格出現下跌趨勢，恐造成其他地區價格下跌壓力。



范振誠說，石化產業面對環評及空污法規範衝擊，2017台塑集團擴建案與中油高值化投資案就因此受阻，空污法對排放總量的管制與削減，也讓國內產能擴充不易；台灣石化業外銷以中國為主，但中國正積極發展石化業，對台灣形成進口替代威脅。



IEK團隊提出三大建議，第一，重視循環經濟協助產業轉型，將現有工業區整合，把電、熱、蒸氣、水等資源進行循環利用，增加能源使用效率，同時透過新製程導致入降低二氧化碳排放。



第二，強化研發投資加速產業升級，台灣石化業跟日本、德國等國家相比，附加價值偏低，國際大廠長期著重研發與創新能力，利用先進技術與創新力，建立產業進入的門檻與市場地位，這就得仰賴大量研發投入進行創新，台灣石化業在產能擴充不易下，應加速高值化轉型。



第三，推動循環經濟綠色創新材料，延續現有高值化成果，持續轉型發展具循環經濟理念的民生化工高值綠色創新材料的產品，包括高值環保低碳新材料、民生綠色產品等重點應用，藉由開發低污染環保原料，強化上中下游產業競爭力。（編輯：黃國倫）1070419