新藥醫美領軍 生技類股漲勢再起

（中央社記者韓婷婷台北19日電）台灣生技類股經過一週短暫修正整理後，今天由新藥、醫美相關族群領軍上攻，生技類股指數盤中大漲逾2%，與被動元件族群同登盤面人氣王。



「美麗」、「保健」商機持續成為市場焦點，今天包括雙美、科妍、和康生、大江、葡萄王、佰研、佐登等都有亮眼的漲勢。



此外，新藥族群的中裕、藥華藥、智擎、晟德、泰福-KY、寶齡富錦、美時、亞獅康、合一、星寶國際等個股也獲買盤青睞，漲勢整齊。



今天下午將舉行法人說明會的北極星盤中漲幅一度超過7%，生達則維持小紅格局。



生技類股從農曆春節以來，以族群輪動格局維持人氣，類股指數節節高升，上櫃生技股今天盤中漲幅超過2%，成交比重更突破20%，熱度持續增溫。統計今年以來，上櫃生技指數漲幅已超過17%；若由今年農曆春節開紅盤起算，漲幅更達20%，表現相當突出。



上市生技股指數表現同樣凌厲，今年以來漲幅超過11%；若由今年農曆春節開紅盤起算，漲幅同樣有20%，有後來居上跡象，表現不遜於上櫃指數。今天截至11時30分止，盤中漲幅也超過2%，漲幅與水泥類股伯仲之間，成交比重達2%。



法人表示，台灣的生技類股已形成聚落效應，不論是業者上市櫃掛牌，或是法人投資研究生技類股，台灣都具有競爭力及吸引力，類股在新一波反彈啟動下，配合基本面題材陸續轉佳及籌碼面的優勢，人氣高檔不墜，有助波段漲勢延續。（編輯：張良知）1070419