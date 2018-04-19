住展：北台Q1建案量銷慢增快 Q2也難改善

（中央社記者韋樞台北19日電）房市研究單位住展雜誌統計，今年Q1北台灣銷售中建案仍有1323個，居歷史相對高點。住展認為，雖然已經比去年第4季少了20個，但因銷慢增快，餘屋量多，估計Q2餘屋量也難改善。



住展雜誌統計，北台灣今年首季銷售中建案量約1323個，較去年第4季減少20個、季減約1.5%，這是房市反轉以來，單季建案數量首度出現兩位數減少。



但若與歷年首季相比，2014年是房市反轉關鍵年，當年同期銷售中建案數887個；2015年同期增至1106個，淨增219個建案，年增幅近25%；2016年同期又升至1206個，年增幅約9%；2017年同期建案數又走高至1306個，年增幅縮至約8.3%，今年第1季建案數年增幅約1.3%。



住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年首季北台灣銷售中建案量雖比去年第4季少，卻仍是同期歷史相對高點水位，代表餘屋量仍多，建案銷售競爭依然激烈。



何世昌說，這幾年房市買氣反轉向下，直到2017年才開始好轉，但為何建案數仍飆高？主要是前幾年部分推案早已規劃好而不得不蓋，但2017年買氣好轉，建商嗅到好轉的買氣而放手推案，形成在手建案銷售得慢，新推案增加得快，所以銷售建案數才不斷升高。



何世昌指出，北台灣各縣市中，銷售建案數量前5大行政區依序為竹北89個、桃園75個、中壢66個、林口48個、新莊44個。大台北銷售中建案數量前5大行政區依序為林口48個、新莊44個、淡水42個、板橋38個與中和37個；數量最少的是南港3個，與中正區4個。



何世昌表示，想加速去化北台灣銷售建案餘屋，最直接的方式就是加大讓利幅度，在剛性需求不減下，很快會見到成效；其次則是建商自我覺醒「減量經營」，但現況看來，減量經營者少，增加推案者多，部分建商仍認為別人賣得動，他也可以賣得動，估計第2季北台灣銷售建案量不會減少。（編輯：蘇志宗）1070419