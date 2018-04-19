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美國制裁中興 學者：台廠無便宜可撿

發稿時間：2018/04/19 12:49

最新更新：2018/04/19 12:49

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（中央社記者蔡怡杼台北19日電）美國日前宣布對中興通訊祭出長達7年的禁止出口特許令，學者認為美方此舉不僅重傷與中興有合作關係的高通，台廠也沒有便宜可撿。

美國商務部16日針對中國大陸第二大電信供應商中興通訊祭出7年禁售令，禁止美國企業銷售零組件給中興通訊。

對於中興遭封殺，台灣綜合研究院院長吳再益表示，目前看來，美中兩大強權的貿易戰仍未停歇下來，而貿易戰會造成兩敗俱傷，預期美國總統川普會從商人治國角度出發，透過以戰養戰、以戰逼和，創造商業利益。

中華經濟研究院第一所所長劉孟俊則分析，中興通訊與高通在5G上已有所合作，如今美國打擊中興通訊，不僅顯示美國總統川普不贊成中興與高通的合作模式，同時，也顯示中國製造2025在資通訊ICT方面的進展也可能有所延宕。

據研調機構Canalys估計，中興手機採用高通(Qualcomm)晶片比重高達65%。市場認為，高通恐將受到影響，並預期高通手機晶片競爭對手聯發科可望受惠。

儘管研調機構預估聯發科可望受惠，劉孟俊看法則相對保守。劉孟俊說，聯發科有很多美國專利，若美國要擴大解釋時，聯發科與中興的合作也可能因此受到牽連，所以，聯發科不見得有利。

劉孟俊強調，美國制裁中興通訊，受衝擊的不單只有高通，未來與美國相關的智慧財產（IP）都不能應用在與中興通訊的合作上，所以，「美國封殺中興通訊，台廠不會有便宜可撿」。

劉孟俊表示，中興通訊受到美方制裁，競爭對手如三星、華為以及OPPO可能因此獲利；至於台廠因為在智慧手機的發展上沒有太大進展，若要發展5G就只能跟美國合作。

然而，除了中興通訊外，外界擔憂中國大陸最大通訊設備商華為恐步中興後塵，吳再益說，美中貿易戰事態仍持續發酵，而半導體居我國製造業重要地位，呼籲台廠除要特別留意關切後續發展外，更應有所準備提早因應。(編輯：趙蔚蘭)1070419

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