日媒：川普與安倍對自由貿易仍有差距

（中央社記者黃名璽東京19日專電）日本媒體報導，日相安倍晉三與美國總統川普對自由貿易的看法仍有差距。安倍希望美國重返TPP，主張自由公正的貿易，但川普重視解決赤字，無意回到TPP，強調要雙邊互惠。



安倍晉三17日訪問美國，與川普連續2天舉行領袖會談。日本朝日新聞報導，第2天會談前午宴上，川普開頭就說美國對日本有高額貿易赤字，為解決赤字，希望盡可能在不遠的將來，雙方能達成貿易均等。



安倍提出自由公正的貿易，但川普更強調兩國互惠，可看出對美國而言，貿易必須是有利可圖。



報導指出，美國要求談判自由貿易協定（FTA），日方雖想促使美國重返跨太平洋夥伴協定（TPP），但川普先發制人，透過推特表示否定。



另一方面，日方希望美方能排除日本在限制鋼鋁進口的國家名單內，期待透過領袖會談，川普能夠表態。但川普在共同記者會表示，美國有高額貿易赤字，沒說要排除日本的想法。



日本經濟新聞報導，安倍晉三在記者會談到TPP說，明白美方關心兩國之間的協定，但日方認為TPP對日美來說，應該是最佳方案。



但川普認為，沒有美國無法拒絕的好條件，就無法重返TPP，他希望進行雙邊協定，這有利於美國勞工。



川普在3月祭出鋼鋁進口稅，他也表達，如果日美不能在FTA等新的貿易談判達成協議，便無法將日本排除在鋼鋁徵稅的國家之外。他還明白指出，美國對日本有高額貿易赤字，美國汽車無法大量出口到日本，因為日本設下汽車安全標準等非關稅壁壘。



日本放送協會（NHK）報導，目前日本的進口車仍以德國等歐洲車系為主。日本汽車進口公會數據顯示，美國車廠2017年共出口1萬2000多輛車到日本，僅占整體進口車的3%左右。



報導指出，美國可能會就日本汽車安全標準要求協商，但日本也可能主張，相關標準認證是基於國際規範，並非貿易壁壘。此外，美國仍對進口自用小客車課徵2.5%的關稅，卡車徵25%，日方希望美方全面廢除車輛關稅。



另外，美國也可能要求日本進一步開放農產品進口。（編輯：廖漢原）1070419