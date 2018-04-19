/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中選會史瓦濟蘭吳茂昆麻疹
>rss

實質受益人不符國際要求 經部：需考量可行性

發稿時間：2018/04/19 13:45

最新更新：2018/04/19 13:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北19日電）立委黃國昌今天質疑，公司法新增實質受益人條款只規定申報到第一層，不符國際洗錢防制評鑑標準；經濟部表示，評鑑除法規外，也會評估實施情形，業界反應一次到位有困難，才折衷採目前院版草案。

立法院經濟委員會今天審查「公司法部分條文修正草案」，時代力量立法委員黃國昌質詢時表示，本次公司法修法其中一項大目標，是為通過亞太防制洗錢組織（APG）今年將進行的第三輪相互評鑑，但目前行政院版草案中，針對實質受益人申報只規定揭露到第一層，根本不符合國際要求揭露到第二、第三層的標準。

法務部參事林豐文坦言，目前草案規定的確是只到第一層，但考量國內企業界反應，若一次到位，實際操作上會有困難，為使法制作業規定能確實被執行，才做此調整。

按照行政院版修正草案，公司應於每月15日前，將實質受益人資料以電子方式申報至中央主管機關建置的資訊平台，但符合一定條件的公司不適用。法務部次長陳明堂先前曾說明，考量台灣公司規模大小不一，實質受益人條款採最低標準，將來會逐步提高，可能會排除已有相關機制管理的公發公司，或是低洗錢風險的國營事業等。

經濟部商業司司長李鎂會後接受中央社記者訪問表示，APG評鑑中有40項指標，法務部也有洗錢防制法，公司法中的洗錢防制相關條款只是其中一部分，且除法規制定外，評鑑也會考量實際施行狀況，因此也必須考量國內環境是否可做到。

至於後續是否會視情況提高標準？李鎂表示，經濟部會持續與法務部討論。（編輯：李信寬）1070419

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP