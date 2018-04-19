實質受益人不符國際要求 經部：需考量可行性

（中央社記者廖禹揚台北19日電）立委黃國昌今天質疑，公司法新增實質受益人條款只規定申報到第一層，不符國際洗錢防制評鑑標準；經濟部表示，評鑑除法規外，也會評估實施情形，業界反應一次到位有困難，才折衷採目前院版草案。



立法院經濟委員會今天審查「公司法部分條文修正草案」，時代力量立法委員黃國昌質詢時表示，本次公司法修法其中一項大目標，是為通過亞太防制洗錢組織（APG）今年將進行的第三輪相互評鑑，但目前行政院版草案中，針對實質受益人申報只規定揭露到第一層，根本不符合國際要求揭露到第二、第三層的標準。



法務部參事林豐文坦言，目前草案規定的確是只到第一層，但考量國內企業界反應，若一次到位，實際操作上會有困難，為使法制作業規定能確實被執行，才做此調整。



按照行政院版修正草案，公司應於每月15日前，將實質受益人資料以電子方式申報至中央主管機關建置的資訊平台，但符合一定條件的公司不適用。法務部次長陳明堂先前曾說明，考量台灣公司規模大小不一，實質受益人條款採最低標準，將來會逐步提高，可能會排除已有相關機制管理的公發公司，或是低洗錢風險的國營事業等。



經濟部商業司司長李鎂會後接受中央社記者訪問表示，APG評鑑中有40項指標，法務部也有洗錢防制法，公司法中的洗錢防制相關條款只是其中一部分，且除法規制定外，評鑑也會考量實際施行狀況，因此也必須考量國內環境是否可做到。



至於後續是否會視情況提高標準？李鎂表示，經濟部會持續與法務部討論。（編輯：李信寬）1070419