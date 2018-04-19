台積電強攻 台股漲123點扭轉技術面劣勢

台股19日由即將召開法人說明會的台積電領軍，展現補漲氣勢，指數開高震盪走高，終場上漲123點。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北19日電）台股今天由即將召開法人說明會的台積電領軍，展現補漲氣勢，指數開高震盪走高，終場上漲123點，不但攻克10900點大關，並站回所有均線之上，扭轉技術面劣勢，多頭重掌發球權。



加權股價指數終場上漲123.33點，漲幅1.14%，收在10971.22點，成交值新台幣1530.42億元，呈現價量俱揚格局。



台積電今天大漲2.73%，帶動電子權值股大漲；鴻海雖一度破底，但低接買盤出籠，股價由黑翻紅。之前強勢族群被動元件、矽晶圓續強，加上生技類股也加入多頭行列，多頭氣勢驚人。



分析師表示，台股18日壓低結算，漲幅不如亞股，不過外資已在台指期大舉加碼多單，連數月以來呈現弱勢的台指選擇權市場也罕見出現買權領先賣權，外資近期賣超動作可望趨緩，帶動台股出現補漲行情。



法人指出，台股今天拉出帶量長紅，化解下探半年線10781點的技術面劣勢，且成交值創下一個月以來的大量，若國際股市續強、外資由賣轉買，有機會再度挑戰11000點整數關卡。



分析師進一步認為，上市櫃公司近期陸續召開法人說明會，對今年業績展望表示看法，漲價題材依舊是市場資金追逐的焦點，接下來上市櫃公司第1季的財報表現，將讓市場焦點回歸基本面。（編輯：張良知）1070419