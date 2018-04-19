是否贊成敵意併購 顧立雄：鼓勵合意併購優先

（中央社記者范正祥台北19日電）國民黨立委曾銘宗今天質詢有關金融機構部分，金管會立場贊不贊成敵意併購？金管會主委顧立雄答復，還是以鼓勵合意併購為優先。適格性審查能夠過關的情況下，依法進行併購，金管會沒有任何阻止的理由。



本身曾任金融監督管理委員會主委、目前是立法院財政委員會召委的曾銘宗於立法院財委會上進一步質詢顧立雄，現行法令是可以敵意併購，金管會如果「不執行」敵意併購，結果會不會偏向現在的公司派？顧立雄說，沒有不執行有關敵意併購的現行法令。



顧立雄指出，敵意併購在併購法有相關規範，銀行法也有10%大股東適格性審查。



面對追問，他說，金管會可能要在某些特定的情況之下，在某些個案做一些審酌。



對於曾銘宗質詢再問，如果符合大股東適格性審查，金管會是否同意敵意併購？顧立雄答復，「在大股東適格性審查能夠過關的情況下，依法進行併購，金管會沒有任何阻止的理由。」不過，「大股東適格性審查始終是金管會要考量的」。



隨後，顧立雄答復國民黨籍立委費鴻泰有關金融機構與金融機構合併的質詢時說，鼓勵合意併購下進行金融整併。



費鴻泰質詢時強調，他無意介入經營權或董事席次，但以寶佳投資台新金個案，台新金為此降低董事會席次，外界質疑金管會對寶佳有意見，對台新金沒有意見，「這就是一個學問」，應該用同一標準。



對於費鴻泰質疑金管會有不同的標準，顧立雄強調，他對寶佳、台新金兩邊監理一致性是在的。他也回應立委建議，金管會會儘快訂出比較明確的標準。



談及台新金董事會席次調降，顧立雄說，依法是在其章程範圍內，「但是我還是表達我的關切」。至於寶佳，他不反對寶佳合法徵求委託書，「我也沒有特別表示」，但反對採分成好幾戶去徵求，且每個都徵求3%，這就是有點規避和脫法。（編輯：黃國倫）1070419