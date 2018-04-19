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林芳苗在首爾推廣台北國際電腦展

發稿時間：2018/04/19 14:18

最新更新：2018/04/19 14:57

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（中央社記者姜遠珍首爾19日電）台北國際電腦展將於6月台北登場，首次加入的5G及區塊鏈元素成為今年亮點，中華民國外貿協會副秘書長林芳苗今天在首爾力邀南韓廠商訪台參展，以促成更多商機。

林芳苗在記者會強調，將於6月5日至9日登場的2018年台北國際電腦展（COMPUTEX 2018），將以AI（人工智慧）、5G（第五代行動通訊）、Blockchain（區塊鏈）、IoT（物聯網技術應用）、Innovations & Startups（創新與新創）及Gaming & VR（電競與虛擬實境）等6大主題為主軸，集結28國、1602家廠商、5015個攤位參展。

林芳苗表示，今年COMPUTEX匯集全球ICT菁英大廠及各國具潛力新創企業，促進全球科技夥伴交流合作，並佈局未來市場，達到建構全球科技生態系之願景。

包括人工智慧及物聯網領頭羊NVIDIA與Intel、知名研究機構Gartner、5G巨擘Qualcomm與Ericsson、區塊鏈應用科技龍頭IBM，以及ARM、NXP、Amazon、Samsung、SUPERMICRO、台大AI Lab等，都將在今年的COMPUTEX論壇中闡述最新科技趨勢，全面剖析產動態及發展進程。

外貿協會展覽業務處曾方盈在現場透過Power Point對南韓媒體簡單扼要報告了台北國際電腦展的籌備及運作狀況。

記者會現場也邀來韓國POS系統大廠POSBANK公關行銷團長洪智娜及AR/VR新創企業abenecel創業主姜美淑現身說法，分享產業趨勢，並提供收穫豐富的台北國際電腦展的參展經驗。（編輯：王同禹）1070419

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