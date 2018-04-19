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水泥雙雄本業佳轉投資熱 股價波段新高

發稿時間：2018/04/19 14:20

最新更新：2018/04/19 14:20

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（中央社記者韋樞台北19日電）水泥雙雄台泥和亞泥受惠本業在大陸的需求旺，且供給側持續改革，4月起逐步調漲價格，可望挹注第2季營收獲利。再加上雙雄早已布局綠能，業外收益更廣泛，股價今天雙創波段新高。

台泥表示，大陸地區水泥需求在農曆年後因各地補趕工程進度帶來一波水泥旺盛需求，根據大陸政府的統計，今年前2月在房地產的投資額年增達9%，顯示房地產需求仍盛，且房地產更是水泥業的先行指標，水泥業不會寂寞。

台泥指出，水泥需求平穩增長，且供給端受大陸政府協調各水泥廠錯開生產高峰時間，減少短期過量供給導致價格崩落，台泥在大陸的台泥國際公司旗下在華東、華南和西南各廠，陸續在今年1月到4月輪流歲修，不但價格得以維持，生產設備也可順利運轉。

台泥4月中再度調高各地水泥出廠價人民幣20元到30元，各地大致價格約每公噸人民幣380元，但兩廣的珠江三魚洲地區已漲到每公噸人民幣420元。

亞泥在華中江西、湖北、四川等沿長江岸的水泥價也同步調升，平均每公噸價格都在人民幣350元以上。

水泥雙雄同步在業外投資綠能。台泥在彰濱地區投資陸上風電，以及在花蓮和平水泥廠的環保循環經濟與和平電廠，可望挹注營運；亞泥也申請新竹外海離岸風電。

水泥股今天開高走高，盤中最高2.39%後收斂；台泥股價上週起維持新台幣38元相對高價，今天開高走高，盤中最高39.2元，漲幅2.62%，創下2年半以來高價，成交量1.47萬張；亞泥股價走勢亦同，盤中最高30.2元，漲幅3.42%，居2個半月以來高價，成交量破萬張。（編輯：林沂鋒）1070419

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