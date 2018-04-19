股東臨時會召集權擬放寬 立委建議增訂程序防弊

（中央社記者廖禹揚台北19日電）公司法修法擬允許過半股東自行召集臨時股東會，引發經營權爭奪以及國安疑慮，立委建議增訂程序，規定持股過半股東，需先請求董事會召集，15日內不召集時，方得自行召集。



立法院經濟委員會今天審查「公司法部分條文修正草案」，針對第173-1條「持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會」修訂條文，引發多名立委表達關切。



立委擔憂，鬆綁股東會召集權可能造成公司經營權爭奪戰惡化，甚至會出現「假外資、真陸資」買光台灣公司，引發國安疑慮；中國國民黨籍立委孔文吉也對股東認定方式提出質疑。



民主進步黨籍立委林岱樺質詢時表示，依現行公司法規定，公司召開董事會有一定程序，她支持此次修法保障實際持有過半股權股東召開股東會的權利。



林岱樺進一步指出，發生公司經營權爭奪戰不見得是壞事，如三陽公司4年前的經營權爭奪戰，最後由市場派勝出，取得經營權後的確有改善公司經營狀態；但她也說，難以界定股東召開股東會的心態，究竟是要勵精圖治還是市場禿鷹，應該有一定程序的作法。



林岱樺建議，可規定持股過半股東，需先請求董事會召集，而15日內不召集時，方得自行召集。



出席立法院備詢的經濟部長沈榮津，對於立委提出的意見回應表示，有關公司法第173-1條款修正引發的相關疑慮，經濟部會思考研擬相關配套處理。（編輯：林淑媛）1070419