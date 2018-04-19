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台積電降今年目標 手機弱挖礦不確定

發稿時間：2018/04/19 15:05

最新更新：2018/04/19 15:38

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台積電19日召開法人說明會，總經理暨共同執行長魏哲家表示，因智慧手機市場需求疲弱，加上挖礦需求具不確定性影響，台積電今年美元營收將成長約10%，將低於原預期的成長10%至15%。中央社記者張建中攝　107年4月19日台積電19日召開法人說明會，總經理暨共同執行長魏哲家表示，因智慧手機市場需求疲弱，加上挖礦需求具不確定性影響，台積電今年美元營收將成長約10%，將低於原預期的成長10%至15%。中央社記者張建中攝　107年4月19日

（中央社記者張建中台北19日電）受智慧手機市場需求疲弱，與挖礦需求不確定性影響，晶圓代工廠台積電調降今年營運目標，預估美元營收將成長約10%，低於原預期的成長10%至15%。

台積電下午召開法人說明會，與過去法說會不同的是，這次法說會在資深副總經理暨財務長何麗梅說明第1季營運結果與第2季營運展望後，由總經理暨共同執行長魏哲家說明營運現況，另一總經理暨共同執行長劉德音僅回答法人提問。

受智慧手機市場需求持續疲弱影響，何麗梅預期，第2季美元營收約78億至79億美元，季減7%至8%，毛利率恐跌破5成大關，滑落到47%至49%，營業利益率約35%至37%。

魏哲家表示，因智慧手機市場需求疲弱，加上挖礦需求不確定性影響，台積電今年美元營收將成長約10%，低於原預期的成長10%至15%。

台積電除對今年營運展望略趨保守，魏哲家並預期，今年不含記憶體的半導體市場將成長5%，為原預期的成長5%至7%的低標；晶圓代工業將成長約8%，低於原預期的成長9%至10%。（編輯：鄭雪文）1070419

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