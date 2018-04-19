華為P20登台 大立光董座林恩舟站台

華為19日舉行P20 Pro系列登台記者會，除了有藝人隋棠領銜的時尚秀外，也再度邀請台灣供應鏈代表，其中大立光董事長林恩舟、欣興董事長曾子章等19日均出席。中央社記者江明晏攝 107年4月19日

（中央社記者江明晏台北19日電）華為今天在台發表P20 Pro系列，主打搭載徠卡認證3鏡頭，台灣供應鏈等重量級代表，包括大立光董事長林恩舟等人今天站台，展現對華為合作關係的重視。



華為去年舉行Mate 10記者會，首度邀請台灣供應商站台，在今天舉行的P20 Pro系列登台記者會上，除了有藝人隋棠領銜的時尚秀外，也再度邀請台灣供應鏈包括電路板、被動元件、鏡頭、IC、封測大廠等重量級代表，林恩舟與欣興董事長曾子章等今天均出席，顯示對華為品牌合作關係的重視。



今天出席的台灣供應鏈代表有來自大立光、台積電、矽品、京元電、欣興、華通、嘉聯益、大毅、華新科、晶技、聯詠等公司，顯見華為對台灣供應鏈的影響不容小覷。



華為在發表會現場特別感謝台灣供應鏈的技術成就P20的3鏡頭、螢幕設計等功能，去年華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海受訪時就指出，華為累計在台灣採購已逾新台幣百億美元。



雍海表示，華為P20在中國大陸開賣時，創下10秒內銷售額突破人民幣1億元的成績；華為將在台灣在地化深耕，展店計畫如期推展，除了台北三創首間旗艦店外，新竹巨城、台中大遠百、高雄夢時代都將拓展體驗據點。(編輯：陳永昌)1070419



