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曼谷禮品展登場 台北館與設計展秀創意

發稿時間：2018/04/19 17:14

最新更新：2018/04/19 17:37

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曼谷國際禮品展19日登場，台北創意生活館帶來8家台灣設計業者作品和兩組台泰合作的作品共同參展，圖為全體參展人合照。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年4月19日曼谷國際禮品展19日登場，台北創意生活館帶來8家台灣設計業者作品和兩組台泰合作的作品共同參展，圖為全體參展人合照。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年4月19日

（中央社記者劉得倉曼谷19日專電）泰國曼谷國際禮品展今天起展出5天，8家台灣設計業者聯合以台北創意生活館參展，台北市文化基金會與泰國創意中心也特別推出台泰設計交流展，吸引眾多訪客與買家的目光。

2018曼谷國際禮品暨居家用品展（Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair, BIG+BIH）今天起至23日在曼谷國際貿易展覽中心（Bangkok International Trade and Exhibition Centre, BITEC）展出。BIG+BIH每年春秋兩季各舉辦一次，是東南亞最大的國際設計展。

台北市文化局長鍾永豐今天表示，和以往參展模式最大的不同，就是除了擺設攤位外，還透過泰國創意設計中心（TCDC）舉辦設計交流論壇深入瞭解泰國文創，包括市場的發展性，及製作端與市場的合作情況。

鍾永豐說，透過論壇與泰國設計業者和支持文創的泰國中小企業合作，是很大的突破，可能解決台灣文創產業困境，甚至開拓台灣文創產業在東南亞國家協會（ASEAN）的市場。

率團參展的台北市文化基金會執行總監周琍敏表示，本次邀請8家台灣設計業者前來參展，都是重量級的創意品牌，也媒合兩組台、泰設計師在泰國創意設計中心的協助下進行跨國合作，如天然印染技術和服裝設計的結合，激盪出新的創意作品，也為未來合作與交流的創造契機。

本次參展的台北創意生活館（TAIPEI corners），是以「ATTitude」為主題，ATT代表的是「AT TAIWAN，AT THAILAND」，代表兩地設計師共同探討當代設計核心，把關懷在地文化的態度帶入設計中。

台北創意生活館設在104館的WW01展攤。台北市文化基金會也與曼谷知名百貨商場SIAM DISCOVERY合作，今天起至21日推出快閃店活動，有18個台灣創意品牌商品在現場展售。（編輯：郭中翰）1070419

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